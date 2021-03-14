Sezaryen ile doğum yapmak günah mı?

Anne ile bebeğin sağlığı için neredeyse bir mucize sayılan normal doğum varken, gerekli görülmediği durumlarda sezaryen tercih etmek doğru olmaz. Sağlık yönünden önemli olması dışında dini yönden de merak edilen sezaryen doğum konusunda Diyanet açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar” adlı kitapta verilmiş olan bilgilere göre açıklama yaptı.

Erbaş, kendisine yöneltilen “Sezaryen doğum günah mıdır?” sorusuna, “Uzmanlara göre, anne ile bebek açısından sağlıklı olan normal doğum. Sezaryen yalnızca tıbbi zorunluluk olduğunda başvurulması gereken bir yöntem. Buna göre, tıbbi açıdan gerekli olmamasına rağmen normal doğumun risklerinden kaçınmak, maddi çıkar kaygısı ya da meşru olmayan başka nedenler ile hastaları sezaryene yönlendirmek kul ile kamu hakkı ihlali olduğu için caiz değildir” dedi.