Seyyar satıcı olarak ürün satabilmek için nerelerden izin almak gerekir?

Ülke çapında on binlerce insan ticaret yaparak, yani tüketicinin bulunduğu yere giden operatörleri belirleyerek geçimini sağlıyor. Bu işi çok çeşitli ürünlerle yapmak isteyenlerin birçok meslekten daha fazla fedakârlık yapması gerekiyor. Yazın farklı kış aylarında farklı sorunlarla uğraşmak zorundadırlar. Mağazalı perakendecilerin bu konuda çok daha fazla imkânı var. Aynı mağazalar müşterilerini beklerken, tüccarlar müşterilerine hizmet veriyor. İyi bir gelir getiren bu iş zor bir iş olduğu için yapmak isteyenlerin sabırlı ve çalışkan olması gerekiyor. Bu işe karar veren girişimciler, bağlı oldukları belediyelere bir dilekçe vermelidir.

Seyyar Satıcılar Ne Tür Ürünler Satar?

Tüccar olmak isteyenler için binlerce ürün var. Satmak istediğiniz ürünü belirleyen belli kriterler vardır. Başlangıçta, her işte olduğu gibi, sahip olduğunuz sermaye önce gelir. Girişimci sermayeye uygun küçük ürünler satarak bu tür bir işe başlayabilirler. Aynı zamanda bölgenizin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun ürünler seçmelisiniz. Öneğin Anadolu'da küçük bir kasabada deniz tarağı satmak ne kadar mantıklı? Ticareti bir avantaj haline getiren şeylerden biri, ürün türünü istediğiniz zaman değiştirebilmenizdir. Genelde az sermaye satıldığı ve hızlı tüketilen ürünler olduğu için ihtiyaç duyulduğunda başka bir ürüne geçmek çok daha kolaydır. Aynı zamanda mevsime ve özel günlere göre farklı ürünler satma seçeneğiniz de bulunmaktadır. Öneğin kış aylarında kestane ve patlamış mısır gibi ürünlerin yanı sıra eşarp, bere ve eldiven de satabilirsiniz. Kısacası yapacağınız işi arz talep meselesine uygun olarak yapmanız daha uygun olacaktır.

Kimler Seyyar Satıcılık Yapabilir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ticaret, özveri ve çaba gerektiren bir iştir, bu yüzden yapacağına inanan herkes işi halledebilir. Nerede ve hangi ürünü satmak istediğinizi iyi analiz etmek önemlidir. Bir tüccar olarak ekstra bir iş olarak yapabilir ya da tek bir kazanç olarak meslek haline getirebilirsiniz. Ev ticareti denilince akla ilk olarak erkekler gelirken, işi yapan binlerce kadın var. Kadınlar için ürün satmak isteyen seyyar satıcı kadın ise bu faydalı olabilir.

Seyyar Satıcılık İşi Ne Kadar Kazandırır?

Bütün işlerde olduğu gibi bu işe başlamayı düşünen insanların en çok araştırdığı konuların başında bu iş sayesinde ne kadar para kazanacakları gelmektedir. Seyyar satıcılık denildiği gibi gerçekten çok para kazandırıyor mu? Her iş de olduğu gibi seyyar satıcılık da önemli olan satacağınız ürünü iyi belirlemek ve en ucuza o ürünü alabilmektir. Yani bir ürünü satarken de daha çok alırken kar etmeniz gerekmektedir. Tüm mesleklerde olduğu gibi en çok çalışılan konulardan biri de iş kurmayı düşünen insanlar, bu işten ne kadar para kazanacaklarıdır. Ticaret gerçekten denildiği gibi para kazandırır mı? Herhangi bir işte olduğu gibi, ticaret de hangi ürünü iyi satacağınızı belirlemek ve o ürünü en düşük fiyata satın almak için önemlidir. Yani bir ürün sattığınızda, daha fazlasını satın almak için para almanız gerekir.

Seyyar Satıcılık Yapmak İsteyenden İstenilen Belgeler

Seyyar satıcı olmak isteyen girişimcilerin öncelikle şehir polis karakoluna şikayette bulunmaları gerekir. Ülkemizdeki çoğu şehirde seyyar satıcı işlemleri ve uygulamaları farklı olabilir. Yapmak istediğiniz işin niteliği ve nerede yapmak istediğiniz hakkında detaylı bilgi vermeniz gerekiyor. Belediye, satmak istediğiniz ürünlerin özelliklerine göre farklı belgeler sağlayabilir. Yemek tarzı seyyar satıcı olmak istiyorsanız, Türk Gıda Kanunu'na uygun bir belge ve sağlık raporu (bulaşıcı hastalık olmadığını gösteren) belirtmelisiniz. Bu belgeler ile satış yapmak için başvurduğunuz polis teşkilatının verdiği ruhsatı kullanmaya başlayabilirsiniz.

İzinsiz Seyyar Satıcılık Yapmanın Cezası

İzin alınarak, seyyar satıcı işlemleri sabit lokasyonlarda yapılmalıdır. Sürekli hareket eden araçların sürülmesinden kaynaklanan satışlar tespit edilirse, kaçınılmaz olarak cezalar uygulanacaktır. Emniyet Müdürlüğü tarafından kaydedilen para cezaları satılan ürünlere göre değişiklik göstermektedir. Genellikle 83 TL para cezası verilir. Ancak gerekli görülmesi halinde para cezası hapis cezası olarak da kullanılabilir. Yeterli paranız yoksa, bu tür seyyar satıcılık işlerini halledebilirsiniz. Seyyar satıcı olmak için gerekli izinleri almadan bu işe başlamayın.