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Şeytan melek mi, cin mi?

Gözümüz ile görmediğimiz manevi varlıkların var oluşları bütün İslam alemi için kabul edilir bir gerçek. Göremediğimiz manevi varlıklar denildiğinde aklımıza ilk olarak melekler geliyor. Fakat göremediğimiz varlıklar içinde şeytan ile cinler de bulunuyor. Şeytan melek mi yoksa cin mi sorusu ile oldukça merak ediliyor.

21 Şubat 2021 Pazar 17:29
Şeytan melek mi, cin mi?
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Şeytan, gözümüzle göremediğimiz fakat varlığını kesinlikle bildiğimiz, kötülük konusunda çok ilerde olan ve insanları doğrudan saptırmak için çabalayan bir varlık. Kur’an-ı Kerim’de Şeytan “İblis” olarak isimlendiriliyor. Allah’ın emirlerine karşı gelerek isyan edip sapkınlığa düşen bir varlık.

Şeytan melek mi, cin mi?

Din bilginlerinin kimisi ayetlerde şeytanın melek olarak gösterildiğini ifade ediyor, fakat büyük din alimlerinin pek çoğu şeytanın melek olmadığını, ayetlerde kullanılmış olan üsluptan dolayı yanlış değerlendirme yapıldığını söylüyor.

Kehf suresinde şeytan konusunda şöyle bahsediliyor; “Adem’e secd edin!” demiştik; İblis hariç hemen secde ettiler. (O) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini (kendinize) dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Zalimler için (bu) ne kötü bir değişmedir.”

Kur’an-ı Kerim’de şeytan cin olarak kabul ediliyor

Kur’an-ı Kerim’de şeytan konusunda birtakım açıklamalar bulunuyor. Allah (CC), Kur’an-ı Kerim’de şeytanın cinlerden olduğunu buyuruyor. Yine Kehf suresinde konuyla alakalı “O, cinlerdendir. Bu yüzden meleklerden olamaz. Biz onun cinlerden olduğunu söylüyoruz, çünkü Cenab-ı Hak Kehf suresinde: “İblis müstesna (o secde etmedi). O zaten cinlerden idi” olarak açıklama mevcut.

Ayetlerde cin olarak gösterilen şeytandan melek diye bahsetmek doğru olmaz. Melekler ile cinler ayrı cinstendir. Şeytanın cinlerin içinde yer alıyor olması, melek olamayacağını gösteriyor. Bakara Suresi 34. Ayette “Melekler” diye anılan bölümde şeytanın da bulunması kafaları karıştırmaktadır. Fakat, Arapça’da ki tağlib adlı sanat doğrultusunda Kur’an-ı Kerim”de azınlık belirtilmiyor. Bundan dolayı şeytanın meleklerin içinde bulunması, melek olduğunun göstergesi değildir.

Şeytan ile melek arasında bulunan farklar neler?

Şeytan ile melek arasında bulunan farklar şunlardır;

  • Şeytan ateşten yaratılmışken, melekler nurdan yaratılmıştır.
  • Şeytan zürriyete sahiptir, melekler zürriyete sahip değildir.
  • Şeytanın nefsi vardır. Meleklerde nefis bulunmamaktadır.
  • Şeytan Allah’ın emirlerine karşı gelerek isyan etmiştir. Melekler Allah’ın emirlerine asla karşı gelmezler.
  • Şeytana güvenilmez. Melekler Allah’ın güvenilir elçilerindendir.

Şeytanın melek olmadığına dair ayetler neler?

Şeytanın melek olmamasına dair pek çok ayet bulunmakta. Söz konusu ayetler değerlendirildiği zaman şeytanın melek olmadığı, cinlerden olduğu görülüyor. Şeytanın melek olmadığına dair ayetler şunlardır:

  • “Hatırla o günü ki (Allah) onların hepsini mahşerde toplayacak. Sonra meleklere: Bunlar size mi tapıyorlardı?” diyecek. (Melekler de) “Seni (ortaktan) tenzih ederiz. Bizim yârimiz onlar değil sensin. Doğrusu, onlar cinlere tapıyorlardı” diyecekler.” (Sebe. 40 – 41)
  • “Hani meleklere: Adem’e secde edin!” demiştik; İblis hariç hemen secde ettiler. (O) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı.” (Kehf, 50)
  • ”And olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem’e secde edin! diye emrettik. İblis ’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.” (Araf, 11)
  • ” Allah dedi ki: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.” (Araf, 12)


Son Güncelleme: 21.02.2021 17:29
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şeytanMelek
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