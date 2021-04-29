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Seyit Subutullah Baltaci ‘Dijital Dünyanın Yeni Çılgınlığı’ NFT Nedir Açıkladı

Teknoloji dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri, NFT ile yapılan milyon dolarlık satışlar. Peki NFT nedir, ne anlama geliyor ve girişimciler için ne ifade ediyor? Web yazılım geliştirici Seyit Subutullah Baltaci, merak edilen NFT konusunu açıklığa kavuşturdu.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:25
Seyit Subutullah Baltaci ‘Dijital Dünyanın Yeni Çılgınlığı’ NFT Nedir Açıkladı
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Teknoloji dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri, NFT ile yapılan milyon dolarlık satışlar. Peki NFT nedir, ne anlama geliyor ve girişimciler için ne ifade ediyor? Web yazılım geliştirici Seyit Subutullah Baltaci, merak edilen NFT konusunu açıklığa kavuşturdu.

Kripto paralara hayat veren blockchain, sadece Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için değil, finans dünyası için hatta günlük yaşam için dahi ciddi önem arz ediyor ve yeni bir çağın habercisi. NFT kavramı da esasen buna dayanıyor. NFT, anlam olarak non-fungible token, yani değiştirilemez token demek. NFT’ler, gündeme son dönemde milyon dolarlık satışlarla gelse de, tarihi biraz daha eskiye gidiyor diyebiliriz. Web yazılım geliştirme alanında ünlü isimlerden biri olan Seyit Subutullah Baltaci, NFT için yaptığı yorumda “NFT kavramı, kripto para dünyasına uzak insanlar için kafa karıştırıcı gelebilir, ama net bir şekilde özetlemek gerekirse dijital eserlerin satışında bir sertifikasyon görevi görüyor. NFT benzersizdir ve değiştirilemez, yani aynı NFT’den iki tane olmaz. Ancak Mona Lisa tablosunun iyi bir kopyası, profesyonel bir sanat tarihçisi tarafından ayırt edilemeyebilir. İşte bu teknolojinin sırrı da burada yatıyor” diyor.

NFT’ler ile ne satılabilir ?

NFT olarak hazırlanmış içeriklerin, dijital ürünlerin çeşitli platformlarda milyon dolarlık fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Baltaci, konuyla ilgili olarak “NFT ağırlıklı olarak video, fotoğraf, GIF ya da tweet gibi dijital tabanlı eserler için kullanılıyor” diyor. Geçtiğimiz günlerde, Twitter kurucusu Jack Dorsey’in platformda paylaştığı ilk tweeti, NFT olarak 2,5 milyon dolara sattığını belirten Baltaci, değiştirilemez ve benzersiz olma özelliğine vurgu yaparak, NFT formatının dijital koleksiyonerler için önem arz ettiğini belirtiyor.

NFT nasıl hazırlanır ve satılır diye merak ediyorsanız, bunun için NFT satış platformlarına, kripto para cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bunun ardından, standart olarak jpeg gibi bir formatta dosya yükleyebilir ve içeriğinizi satışa çıkarabilirsiniz. Seyit Subutullah Baltaci, NFT kültürünün bir ‘hype’, yani içi boş bir trend akımı olmaktan ziyade önemli bir konu olduğunu ve ilerleyen dönemde daha sık karşımıza çıkacağını belirtiyor. 




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