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Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünün yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen ilk isim Seyit Onbaşı oldu. Çanakkale Cephesi’nin kazanılmasında başrol oynayan Seyit Onbaşı, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Seyit Onbaşı’nın hayatını ve kaç kilo top mermisi kaldırdığı merak eden vatandaşlar, bu konuda araştırmalar yapıyor. Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı? İşte tüm detaylar...

17 Mart 2021 Çarşamba 17:47
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
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Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü yaklaşırken, gündeme gelen ilk isimlerin başında Seyit Onbaşı geliyor. Kaldırdığı top mermisiyle, Çanakkale Zaferi’nde büyük bir rol oynayan Seyit Onbaşı, vatandaşların en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Seyit Onbaşı’nın hayatını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda kaç kilo top mermisi kaldırdığını da araştırıyor. İşte Seyit Onbaşı ile ilgili tüm bilgiler...

Seyit Onbaşı hakkında bilgiler

Çanakkale Zaferi’nde önemli bir rolü olan Seyit Onbaşı, vatandaşların en merak ettiği isimlerin başında geliyor. Sırtladığı top mermisiyle İngiliz donanmasına ait ‘Ocean’ın vurulmasını sağlayan Seyit Onbaşı, Osmanlı’nın savaşı kazanmasında önemli bir paya sahiptir.

Balıkesir doğumlu olan Seyit Onbaşı, 1889’da hayata gözlerini açmıştır. Babası Abrurahman Efendi, annesi ise Emine Hanım olan Seyit Onbaşı’nın asıl adı Seyit Ali’dir. 1909 senesinde Osmanlı Ordusuna yazılan Seyit Ali, ilk olarak 1912 senesinde gerçekleşen Balkan Savaşları’na katılmıştır. Balkan Savaşları’ndan sonra topçu eri olarak Çanakkale Cephesi’ne gönderilen Seyit Ali, burada İtilaf Devletleri’ne karşı savaşmıştır.

18 Mart 1915 tarihinde İtilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu Osmanlı’ya ait birçok top mermisi kullanılamaz hale geldi. Ancak Seyit Ali’nin bakmakla yükümlü olduğu top mermisi sağlam kaldı. Ancak top mermisi kaldıracak vinç sisteminin de bozulmasından dolayı top mermisini kullanmak neredeyse imkansız gözüküyordu. Bu sırada devreye Seyit Onbaşı girdi. Arkadaşı Ali’nin de yardımıyla top mermisi sırtlayan Seyit Onbaşı, İngizlilere ait ve dönemin en önemli donanma gemisi olan ‘Ocean’ın vurulmasını sağladı. Sonrasında Nusret Mayısın Gemisi’nin döktüğü mayınlar sebebiyle alabora olan Ocean, bir süre sonra etkisiz hale geldi ve battı.

Çanakkale Cephesi’nin kazanılmasında önemli pay üstlenen Seyit Onbaşı, savaşın ardından köyüne geri döndü ve ormancılık, kömürcülük ile uğraşmaya başladı. Soyadı kanunuyla Çabuk soyadını alan Seyit Onbaşı, zatürre hastalığından dolayı 1 Aralık 1939 tarihinde 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

 

Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?

Çanakkale Zaferi’nin en önemli isimleri arasında yer alan Seyit Onbaşı, 18 Mart 1915 tarihinde İtilaf Devletleri’nin saldırısına karşılık veren isimler arasında yer alıyordu. Birçok askerin, top mermisinin ve mermiyi kaldıracak olan vincin kullanılamaz hale geldiği savaşta, Seyit Onbaşı 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak, İngiliz donanmasına ait ve dönemin en donanımlı gemilerinden olan ‘Ocean’ın vurulmasına ve batmasına öncülük etti.



Son Güncelleme: 17.03.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Seyit Onbaşıçanakkale Zaferi18 Mart
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