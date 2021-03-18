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Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?

Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl dönümüne girerken zaferin baş kahramanlarından Seyit Onbaşı saygıyla anıldı. 1. Dünya Savaşı’nda ön planda yer alan Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?

18 Mart 2021 Perşembe 14:49
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
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Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl dönümüne girerken tüm yurtta kırmızı ay yıldızlı bayraklar kendini gösterdi. Bugüne ait akıllara ilk gelen Seyit Onbaşı kimdir? 1. Dünya Savaşı’nda kahraman Seyit Onbaşı nereli? İşte Seyit Onbaşı hakkında merak edilenler

Seyit Onbaşı kimdir?

 Seyit Ali Çabuk ya da Seyit Ali Onbaşı 1889 yılında doğdu.  1. Dünya Savaşı’nda mücadele eden Türk askerli arasında. Savaş sırasında Çanakkale cephesinde 215 kilogram ağırlığındaki top mermiyi sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. İnsanüstü güç ile 215 kilogram top mermiyi kaldırmayı başardı ve Birleşik Krallık’a ait Ocean Zırhlısını hedef aldı ve kontrolden çıkmasına sebep oldu.

1909 yılında Osmanlı Ordusu’na katılan kahraman Onbaşı, Balkan Savaşı’nda yer aldı.  1914 yılında Çanakkale Cephesinde topçu eri olarak görev aldı.

1918 yılları sırasında askerliği sona erken ve köyüne dönen Onbaşı, ormancılık ve kömürcülük işine devam etti. Emine hanımla evlenen Onbaşı o evlikten 1911 yılında Ayşe isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. İkinci kızı Fatma ise 1922 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı’nda tekrar orduya çağrılan kahraman Onbaşı 1922’de Büyük Taarruz’a katıldı.


İlk eşi Emine’Yi kaybeden Onbaşı, Hatice isimli hanımla ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten Ramazan, Osman, Abdurrahman adından üç evlat edindi. 1934 senesinde Çanakkale’ye giderken Mustafa Kemal ile görüştü. Soyadı Kanunu gelmesi ile Çabuk soyadını aldı.



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
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Anahtar Kelimeler:
Seyit OnbaşıMermiçanakkale Zaferi
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