Seyahat muafiyeti kimleri kapsıyor? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine gönderdiği öğretmenler için hazırlandığı genelge kafaları karıştırdı. Eğitim personelini kapsayan seyahat muafiyetinin ne olduğu konusu merak edildi. Genelgeye göre öğretmenler için geçerli olacak eğitim personeline 13-14 Şubat için özel araç ile yapacakları şehirler arası yolculuklarında seyahat izin belgesi istenmeyeceği söylendi.
Toplu ulaşım araçları ile yapılan seyahatler haricinde eğitim personeli kendi özel aracı ile şehirlerarası yolculuğa çıkacaksa herhangi bir izin belgesi alması zorunlu kılınmamıştır. Toplu ulaşım araçlarını kullanan öğretmenler ise izin belgesi alması gibi gerekli kuralları yerine getirmek zorundadır. 13-14 Şubat tarihine özel yapılacak bu muaf denetimler sırasında öğretmen kimlik kartını göstermesi ile özel araçları ile seyahat edebilecekler.