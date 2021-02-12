İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Seyahat muafiyeti kimleri kapsıyor? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği ‘Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti’ genelge nedir? Öğretmenler için gönderilen bu genelge neyi ifade ediyor? Seyahat muafiyet kapsamı nedir? 13-14 Şubat tarihleri arasında öğretmenlerden izin belgesi istenilecek mi? Öğretmenler için yasaklar kalktı mı?

12 Şubat 2021 Cuma 13:24
Seyahat muafiyeti kimleri kapsıyor? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine gönderdiği öğretmenler için hazırlandığı genelge kafaları karıştırdı. Eğitim personelini kapsayan seyahat muafiyetinin ne olduğu konusu merak edildi. Genelgeye göre öğretmenler için geçerli olacak eğitim personeline 13-14 Şubat için özel araç ile yapacakları şehirler arası yolculuklarında seyahat izin belgesi istenmeyeceği söylendi.

 Genelgeye göre 15 Şubat tarihi ile alınan yeni tedbirlerin kademeli şekilde kaldırılması ve yüz yüze eğitime geçilmesiyle  yarıyıl tatilin sona ermesi sebebi ve tüm eğitim personellerinin yüz yüze eğitim için ülke genelinde hafta sonu için hareketliliğe yol açılacağı düşüncesi ile eğitim personelleri seyehat muafiyeti kapsamına girdi.

Toplu ulaşım araçları ile yapılan seyahatler haricinde eğitim personeli kendi özel aracı ile şehirlerarası yolculuğa çıkacaksa herhangi bir izin belgesi alması zorunlu kılınmamıştır. Toplu ulaşım araçlarını kullanan öğretmenler ise izin belgesi alması gibi gerekli kuralları yerine getirmek zorundadır. 13-14 Şubat tarihine özel yapılacak bu muaf denetimler sırasında öğretmen kimlik kartını göstermesi ile özel araçları ile seyahat edebilecekler.



Son Güncelleme: 12.02.2021 13:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenSeyahat MuafiyetEğitim PersoneliYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü

Popüler Haberler

Seyahat muafiyeti kimleri kapsıyor? Öğretmenlere seyahat muafiyeti kapsamı
Masum 328. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 13 Şubat Cumartesi
Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021
Çin öküz yılı nedir? Öküz yılı ve Öküz burcu özellikleri
Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Şubat 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2021
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Eylül Topçu kimdir? Esra Eylül Topçu ile ilgili bilgiler
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe - Burç yorumunuza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Günlük burç yorumları 22 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Ailecek Şaşkınız Filmi tv'de ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Çipli yeni kimlik kartı kayıp cezası kaç TL'dir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?
Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir? 2021 Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi
Zincir market açılış kapanış saatleri kaç olacak? Zincir market açılış kapanış tarihleri ne zaman değişecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.