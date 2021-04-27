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Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen covid-19 salgını mücadelesi ile dün toplanan kabine toplantısı sonunda tam kapanmaya gidiliyor. 29 Nisan'dan başlayarak 17 Mayısıs'a kadar sürecek kapanma da Seyahat izin belgesi nasıl alınacak? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir? soruları merak edilmektedir. Detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

27 Nisan 2021 Salı 16:30
Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?
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Seyahat izni belgesi için gerekli şartlar

29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayısıs tarihine kadar Türkiye tam kapanmaya gidiyor. Tam kapanmada seyahat izni için gerekli olan belgeyi almak için gerekli olan şartlar merak edilmekte ve nasıl alınacağına dair araştırılmaktadır. 

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığından seyahat izni almaları gerekmektedir. E-devlet üzerinden ya da ALO 199 hattını arayaraktan seyahat izni almak için gereken şartları öğrenebilirsiniz. 

-ÖSYM tarafından gerçekleşecek sınavlarda katılacak adaylar ve refakatçiler

-Vefat eden birisinin cenazesine katılacak 1.derece yakınları ve cenaze nakil işlemlerine refakat olacak kişi (en az 8 kişi)

-Tedavisi bitmiş taburcu olan ikamet ettiği yere gidenler

-Doktor raporu ile sevk edilen hastalar 

-Önceden alınmış hastane/ doktor randevuları alan hastalar

-Bulunduğu şehirde son 5 gün içerisinde gelmesi şartı ile ikamet edildiği yere geri dönmek isteyen kişiler (5 gün içinde bulunduğuna dair yolculuk bileti, araba plakası, seyahatini gösteren başka bir belge olması şart)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

-Askerlik görevini tamamlamış ikamet ettiği yere dönenler

-Kamudan ya da özel günlü sözleşme davet yazısı olanlar

Belirtilen durumlarda olan kişiler İçişleri Bakanlığına ait E-devlet üzerinden veya ALO 199 sistemlerinden Vali/Kaymakamlık doğrudan başvurusu ile izin belgesi alabilirsiniz.  Kolluk kuvvetleri tarafından denetimler daha sık yapılacaktır. Mazereti, seyahat izin belgesi olmayanlara adli/idari ceza uygulanacaktır. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
Seyahat IzniBelgeşartlarVirüs
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