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Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü

Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile beraber pek çok vatandaş Şevval orucu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 'Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur?' sorularını yanıtlarını ve Şevval orucu hükmünün ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 16:48
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
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Ramazan ayı sona erdikten sonra gelen Şevval ayı ile ilgili birçok kişi araştırmalar yapmaya başladı. Şevval orucunun ne zaman tutulması gerektiğini ve bu orucun öneminin ne olduğunu yazımızda yer verdik.

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu İslamiyet’te önemli bir yerinin olmasından ayrı olarak da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V) tarafından da önerilmiş. Şevval orucu; Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün tutulan oruçtur.  Din açısından bu ibadet farz değil, vaciptir. Çok önemli olduğundan bu altı gün oruç tutmak Müslümana meşru kılınmış. Zira her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir senelik oruç sevabı yazılır. Altı gün şevval orucu, Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içerisinde tutulur. Müslümanlar tarafından şevval ayında istenildiği zaman tutulur. Şevval ayının ilk günü ise ramazan bayramının ilk günüdür fakat şevval orucunun bayramdan sonra tutulması gerekir. Bunun sebebi de dinimizde bayramlarda oruç tutulması haram sayılır. Bayramdan sonraki günlerde şevval ayında kaza ve nafile oruçları tutulur.

Şevval orucu kaç gün tutulur, hükmü nedir?

Şevval ayındaki altı gün orucun birçok hükmü bardır. Şevval orucu şevval ayında art arda ya da beraber tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılır. Hadislerle bu ibadetin önemi ifade edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün eklerse, sanki senenin bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuş. Bu oruçlar, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmemekle bu nedenle Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan sadece birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutarken, Ramazan'da tutulmayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olmaktadır.

Şevval orucunun önemi nedir?

Şevval ayının önemi dinimizde çok büyüktür. Birçok Müslüman bu ayı ibadetlerle geçirmeye özen gösterir. Peygamber Efendimiz Şevval orucu ile ilgili, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün eklerse, sanki senenin bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuş. Şevval orucunun hükmüne ilişkin Îbn-i Huzeymenin rivayeti şöyle: "Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktirki bu, bir yıllık oruç demektir." Hz. Muhammed (S.A.V), bu günün önemini anlatarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiş.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
şevval Orucuşevval Ayı
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