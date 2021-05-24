Şevval orucu nedir, ne zaman niyet edilir?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı geliyor. Şevval orucu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Şevval orucu nedir, oruca ne zaman niyet edilmelidir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Soruları araştırılmıştır.

Şevval orucunun Ramazan ayından sonra tutulması müstehap sayılır. Şevval orucu ile ilgili merak edilenlere Din İşleri Yüksek Kurulu cevap verdi. Şevval orucunun Ramazan orucu yerine tutulup tutulmayacağı merak edildi.

evval orucu nedir? Şevval orucuna ne zaman niyet edilmelidir?

Şevval orucunun hükmü nedir?

Araplar tarafından Şevval ayı uğursuz kabul edilmektedir. Bu sebeple bu ayda nikah kıyılmaz. Resul-i Ekrem ile Hz. Aişe bu ayda evlenmiş ve bu inancın yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Ramazan bayramının ilk günü olan şevval ayının birinci gününde oruç tutulması haramdır. Hz. Muhammed konuyla ilgili olarak, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "?ıyâm", 204) sözlerine bakılarak bu ayda altı gün oruç tutulmasının müstehap olduğu yorumlanmıştır. Şevval orucunun hemen sonrasında ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılır ancak aralıklarla da tutulabilir. Şevval ayı aynı zamanda hac aylarının ilki sayılır. İslam tarihinde bu ayda yaşanan bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti’nde memur tayinleri Tanzimat’tan önce Şevval ayında yapılırdı. Bu sebeple bu tayinlere Şevval tevcihatı denir. Mükerrem sıfatı ile anılan Şevval, Osmanlı belgelerinde ‘’?’’ olarak gösterilir.

Müslümanlar tarafından Şevval orucunun hükmü merak edilmektedir. Ramazan ayında tutulmayan oruçlar Şevval orucu sayılır mı? Sorusu Diyanet tarafından cevaplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruyu şöyle cevaplamıştır:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan ayında tutulmayan oruçların yerine geçmez. Ramazan ayında tutulmayan oruçlar ayrıca kaza edilmelidir. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli değildir. bu sebeple Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan ayında tutulmayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu sayılır.