Şevval orucu nedir, ne zaman niyet edilir?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı geliyor. Şevval orucu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Şevval orucu nedir, oruca ne zaman niyet edilmelidir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Soruları araştırılmıştır.
Şevval orucunun Ramazan ayından sonra tutulması müstehap sayılır. Şevval orucu ile ilgili merak edilenlere Din İşleri Yüksek Kurulu cevap verdi. Şevval orucunun Ramazan orucu yerine tutulup tutulmayacağı merak edildi.Ş
evval orucu nedir? Şevval orucuna ne zaman niyet edilmelidir?
Şevval orucunun hükmü nedir?
Müslümanlar tarafından Şevval orucunun hükmü merak edilmektedir. Ramazan ayında tutulmayan oruçlar Şevval orucu sayılır mı? Sorusu Diyanet tarafından cevaplandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruyu şöyle cevaplamıştır:
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan ayında tutulmayan oruçların yerine geçmez. Ramazan ayında tutulmayan oruçlar ayrıca kaza edilmelidir. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli değildir. bu sebeple Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan ayında tutulmayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu sayılır.