Sevgiliye SMS ve WhatsApp yeni yıl mesajları 2021

2021 Yılı Sevgiliye İçin Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları! Sevgiliye Romantik Yılbaşı Mesajları!

Herkes 2021 yılında sevgilisine yeni yıl mesajları göndermek için en güzel ve romantik yeni yıl mesajlarını araştırıyor.

Herkes sevgilisine yeni yıl mesajı göndermek için araştırmalarına şimdiden başladı. Yılbaşına çok az bir zaman kalmasından dolayı sevgililer arasında kutlanan yeni yıl bu sene yaşanan koronavirüs salgınından dolayı yasakların olmasından dolayı eski yılbaşılara göre baya bir durgun olacak.

2021 Yılı İçin Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları!

Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

Yeni yılda bütün güzellikler seninle olsun yeni yılın kutlu olsun sevgilim

Seni bir yaşan boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2021 yılı kutlu olsun bir tanem.

Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bundan dolayı aşıklar birbirlerine az da olsa sevgilerini belli etmek için en güzel en romantik ve sevgi dolu yılbaşı mesajlarını araştırarak göndermek istiyor.

Ben senin yüreğine adımı gözlerimle yazdım ve her busede okuyorum bir tanem. Beraber ve el ele nice senelere.

Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? 2021 sana mutluluklar getirsin aşkım.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahele etmesin aşka. Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere.

Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, bunumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen.