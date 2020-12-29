Sevgiliye özel güzel sözler 2021

Sevgilinize veya eşinize ona değer verdiğinizi ve sevginizi ifade etmek için ona sevgi dolu sözler söyleyebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için sevgi dolu sözlerden oluşan bir liste hazırladık.

Sevgiliye güzel sözler 2021

-Herkes fazlasıyla sevmiş… Ben eksikleriyle sevmiştim oysa!

-Sadece sev dedi gözlerin. Bense aşka müebbet yedim.

-Oksijeni bilmem ama kokun şart!

-Seninle aynı dünyada, sensiz yaşamak ağır geliyor bana!

-Şimdi yoksun… Seni dilediğim gibi düşünebilirim, tutup elini öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni yokluğunda seni sevdiğimi anlayamazlar ki!

-Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi…

-Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

--Bir kurşun sesi kadar hızlı geçer hayat… Ama öylesine zordur ki kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak.

-Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

-Gitmekle gitmek olmazmış… Gönlün kalır, aklın kalır anıların kalır… Cemal Süreya

-Öyle büyükmüş ki içimizdeki yalnızlık, sevilmeyi beklerken beklemeyi sevmişiz.

-Anılar üşüştü başıma dün gece… Sağ olsunlar, sabaha çıktım sevgili…

-Sen yeter ki içinden de olsa seni seviyorum de! Kulaklarım çınlasa bile yeter sevgilim

-Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

-Sana rastladığım gün susuzdum ve yalnızdım. Bir çırpıda içtim gözlerini yârim.

-Sevgiliye güzel sözler söyler benim yüreğim. Dilim değil yüreğim söyler yüreğim.

-Ey sevgili, gözlerin, dudakların, kaşların, tüm bedenin hele de o kalbin yok mu o kalbin tutsağın oldum ey sevgilim...

-Biz güzel sözlerle büyümedik ki yalan sözlerle hayata bakalım. Benim tek güzel sözüm de özüm de sensin sevgilim.

-Rüyaların en güzelini görürken Tanrının seni koruması için gönderdiği meleklerin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında bile sana kimseler zarar veremesin.

-Benim can damarımdır senin gözlerin, gözlerinde bir yaş olmak isterim, o gözlerde hayata seninle bakmak isterim, sen tek hayatımsın ne olur anla sevgilim.

-Bir kelebek olsaydım, bir günlüğüne de olsa konmak isterdim yüzük parmağına.

-Sen yokken, birkaç defa daha sevdim seni. Helal et!

-Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Sevgiliye gönderilecek güzel mesajlar 2021

-Eğer beni bu sokakta, bu semtte, bu şehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, gözlerinin daldığı yerdeyim.

-Aşkların en soylusu birken birçok olandır sevginin en güzeli paylaşılan emekleri aşkların en soylusu birken birçok olandır çıkarsız ve sınırsız paylaşılan yürektir.

-Sen güllere özenme, güller sana özensin. Üzme tatlı canını, sen güllerden güzelsin. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin. Gülüm sen her şeye değersin.

-Özgürlüğe koşmak gibi seni sevmek bebeğim.

-Senin 2 saniyede düşünüp söylediğin şeyler beni 2 gün mutlu ediyor.

-Sana olan sevgim bedenimdeki kanların hepsi bedenimi terk edince ve sana olan sevgim ben ölünce bitecektir.

-İçimi öyle bi kapladın ki, hani derler ya iğne atsan yere düşmez diye; işte öylesine sen doluyum.

-Bazen etrafın ne kadar kalabalık olursa olsun, kaç kişi seni severse sevsin. Kalbin sadece birini ister, birini bekler.

-Yarı dalgalı olmamalı deniz… Ya tam dalgalanmalı ya da tam kudurmalı. Ya ümit vermemeli sevgiliye ya da tam sevmeli. Ya da çekip gitmeli.

-Seni sevdiğimi düşündükçe ölmeyi diliyorum Tanrıdan. Her seferinde kalbim başka bir isyan çıkarıyor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklarımla çiğnerdim ama elimde değil. Ne seni sevmemek ne de kalbimi söküp çiğneyebilmek… Yapabildiğim tek şey seni sevebilmek.

-Beni başkalarıyla bir tutma, onlar gemileri yakar ben limanı.

-Ağzımın tadı yoksa, hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam inan hep güzel gözlerinin.

-Bu gece kayarken yıldızlar gökyüzünden ve gözümden yaşlar süzülürken dilek tutmadım, ilk defa sadece teşekkür ettim tanrıya bu gece yanımda olduğun için.

-Hissedince sana vurulduğumu baharda kuş olup uçasım gelir, bakınca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne kuş olup uçabilirim ne de hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu sevebilirim.

-Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzeli de sende sevgilim.

-Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama benim için dünyalar kadar önemlisin.