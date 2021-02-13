Sevgiliye internetten hediye gönderme ve aynı gün teslimat olan hediyeler

Bu hafta sonu Pazar günü 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanacak. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgilisine hediye gönderecek olanlar intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Gününde intenetten aynı gün hediye göndermek isteyenler öneri araştırmaları yapıyor.

Bu özel günde aşık olduğunuz, sevdiğiniz insana, eşinize ya da ilgi duyduğunuz birine özel hediyeler göndererek onları mutlu edebilirsiniz. Tüm dünya genelinde evrensel olan tek bir şey vardır, o da sevgidir. Bundan dolayı 14 Şubat tüm dünya genelinde Sevgililer Günü olarak kutlanır. Bu özel günde sevdiğiniz insana aynı gün teslimatı olan hediyeler gönderebilme imkanınız vardır.

Sevgililer Günü Aynı Gün Teslimatı Olan Hediyeler

Sevgililer Günü Hediyeleri

Bunun için çok çeşitli ürünler vardır. Çeşitli intenet siteleri size aynı gün teslim yapılacak ürünleri sıralamaktadır. Aynı gün teslim edebileceğiniz ürünlere bakacak olursak çiçek ön plana çıkmaktadır. Ayrıca çikolatalar, isme özel hediyeler, teraryumlar gibi hediyeler de aynı gün içerisinde siparişi olan ürünlerdir. Bu özel güne özel anlamlı ve romantik hediyeler sayesinde hem kadınların hem de erkeklerin gönüllerini fethedebilirsiniz.

İntenetten almak istemezseniz beraber çektiğiniz fotoğraflardan oluşan kolaj yapın. Bu küçük albüm karşı tarafı mutlu edecektir. Resim yeteneğiniz varsa sevgilinizin suretini çizmeyi tavsiye ediyoruz. Bu da olmuyorsa evinize yakın bir yerde bir billboard kiralayın ve aşkınızı buradan duyurun. En romantik anlarda mum ışığı mutlaka yakılır. Sevgilinize mum ışığı ve müzik eşliğinde yemek ikram edebilirsiniz. Ayrıca özel bir aşk kutusu da hazırlayabilirsiniz. Kutunun kalp şeklinde olmasına özen gösterin. İçerisinde şeker, çikolata, fotoğraf, yazı, resim, çiçek gibi birbirinden çeşitli hediyeler koyabilirsiniz. Sevgilinize özel şiir hazırlayabilirsiniz. Bu şiiri de bir enstrüman eşliğinde ona okuyabilirsiniz. Bu gerçekten çok romantik olacaktır.

Aşkınızı anons kullanarak duyurabilirsiniz. Bir mağazada ya da alışveriş merkezinde elinize bir mikrofon alın ve sevgilinize olan aşkınızı herkesin içinde ona duyurun. Aşk balonu sayesinde bir balon alıp üzerine seni seviyorum hayatım yazabilirsiniz. Sadece şiirlerin bulunduğu isme özel bir takvim hazırlayabilirsiniz. Böylece her aya, her güne özel bir şiir hazırlamış olursunuz. Sevgilinizin eski fotoğraflarını bularak onu çocukluğuna götürebilir ve mutlu edebilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz ve sevgilinizin sevdiği şarkıları bir kayıt cihazına kaydederek ona hediye edebilirsiniz.

Sevgilinizle beraber o mutlu anların tadını oyun oynayarak çıkarabilirsiniz. Tavla, satranç, iskambil, anlat bakalım, kutu, bilgisayar oyunları gibi oyunları beraber oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca evde piknik yaparak keyifli anlar da yaşayabilirsiniz. Kocaman bir sofra hazırlayın ve sofraya kokulu mumlar, güzel ışıklar eşliğinde sevgilinizin seveceği yiyecekler koyun. Beraber olduğunuz bir fotoğrafı puzzle şekline getirin ve onu yapmak için uzun uzun uğraşın. Bir ses kayıt cihazına ona olan aşkınızı anlatan duygusal bir konuşma hazırlayın ve özel bir anda açarak ona dinletin. Radyolara da ilan vererek aşkınızı duyurabilirsiniz. Eğer sadeliği seviyorsanız ona tek bir gül eşliğinde seni seviyorum notu gönderebilirsiniz.

Sevgililer Gününe Özel Mesajlar

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Komik Mesajları

Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!

Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Söz veriyorum, Facebook'taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Twitter'daki duygusal tweet'lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Uzun Mesajlar

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışmadan önce birinin gözlerine bakmanın ve sebepsiz yere gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aşkın hayatta kalmam için gereken tek şey. Sen başıma gelen en iyi şeysin sevgilim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bana Sevgililer Günü için ne istediğimi sormuştun. Ne pahalı mücevherler ne de güller… Sıcak bir tebessüm ve ılık bir öpüş, beni dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışmadan önce, gerçek aşkın sadece kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünürdüm. Hayatıma girdiğin an bu fikrim değişti. Umarım aşkımız, mutlu sonla biten kitap ve filmlerdeki gibi olur. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Anlamlı Mesajlar