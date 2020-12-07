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Sevgiliye en güzel iyi geceler mesajları

Sizleri mutlu eden kalbinizin normal atışından daha hızlı atmasını sağlayan yol arkadaşınıza, sevgilinize uyumadan önce küçük jestler anlamlı sözler söylemek istemez misiniz? Sizi olduğunuzdan daha değerli kılan, sizi sizden çok düşünen sevgilinize romantik ve anlamlı iyi geceler mesajları arıyorsanız eğer aşağıda yer alan mesajlarla sevgilinizin kalbinde daha da anlam kazanın…

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:47
Sevgiliye en güzel iyi geceler mesajları
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Uyumadan son bir kez daha mesajlaşsam, son bir kez daha konuşup o şekilde iyi geceler mesajları atmak için uzun uzun düşünmenize gerek yok. Biz sizler için düşündük.

 

EN GÜZEL İYİ GECELER MESAJI SEVGİLİYE

Geceme ışık olan, uykumda korktuğumda rüyalarımda bana arkadaş olan, sevgilim dediğim anda bana el uzatanım gecen hep iyi olsun. İyi geceler gecelerimi anlamlı kılanım.

Aşk bir orduya meydan okurken, bir kişiye esir düşmektir.

Kalabalık yıldızlar içinde arama beni çünkü ben sen o yıldızlar içinde beni ararken, senin yanı başında izliyor olacağım seni. İyi ki hayatımdasın, hayatımda olduğun gibi gecelerimde de hep sen ol.

Allah’tan dileğimdir sana en güzel uykuları bana da seni bağışlasın çiçeğim.

Bu gece korkularımla geliyorum sana, avuç içlerine al ellerimi sar sarmala beni, seninle birlikte rahat bir uyku içinde uyuyalım.

Senin sevginin yüreğimi götürür dünyanın her yerine Sevgilim.

Seni Sevmek özgürlüğe koşmak gibi, koştuğumuz bu özgürlük sokaklarında yan yana olmasak da birlikte uyumaya ne dersin? Sevgili.

Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar da bu huzurla yastığa başımızı koymayı dileği ile Allah rahatlık versin.

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 01:47
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Anahtar Kelimeler:
SevgiAşkİhtirasDuyguSevgililer Günü
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