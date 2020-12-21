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Sevgiliye alınabilecek yılbaşı hediyesi fikirleri

2021 yılının gelmesi ile birlikte pek çok kişi yılbaşı hediyesi araştırmalarına başladı. Kişiler, sevgiliye alınabilecek yılbaşı hediyesi fikirleri? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:06
Sevgiliye alınabilecek yılbaşı hediyesi fikirleri
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2020 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte pek çok kişi 2021 yılında sevgilisine ne hediye alacağını araştırmaya başladı. Yılbaşında kadınlar ve erkekler sevdikleri kişiye alacakları hediyeleri araştırmaya devam ediyor.

Sevgiliye yılbaşında alınacak hediyeler

İsme özel kredi kartlık

Erkekler için alınabilecek en iyi hediyelerden bir tanesi olan kişiye özel kartlık ve kartvizitlik hem özel hem de anlamlı bir hediye olacaktır. Erkeklerin neredeyse tamamı cüzdan kullandığı için erkek cüzdan modası her zaman canlı kalacaktır.

Kişiye özel çakmak

Yılbaşı akşamında yenecek romantik bir yemekte erkeğe verilebilecek bir diğer anlamlı hediye özel yapım çakmaklardır. Sigara kullansın veya kullanmasın şık ve özel yapım bir çakmak erkek için önemli bir hediye olacaktı.

Alınabilecek diğer hediyeler

  • Parfüm
  • Kazak
  • Müzik eşyaları
  • Kar küreleri

2021 yeni yıl mesajları

  • 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler..
  • Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
  • Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
  • Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
  • 2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…
  • Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…
  • Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…
  • Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..
  • Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…
  • Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…
  • Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!
  • Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!
  • Yaşamın kaynağı sevgi, sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!
  • Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!
  • Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.
  • Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
  • Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.
  • Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:06
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Anahtar Kelimeler:
SevgiliYılbaşı2021HediyeFikir
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