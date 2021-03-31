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Sevgiliye 1 Nisan şakaları - Sevgiliye en güzel Nisan 1 şakaları

Nisan ayına yaklaşmamızla birlikte 1 Nisan günü sevgiliye yapılabilecek şakalar araştırılmaya başlandı. Çiftler aralarındaki neşenin kaybolmaması için değişik şakalar araştırırken bizde haberimizde sevgiliye yapılabilecek en güzel 1 Nisan şakalarını paylaşacağız.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:12
Sevgiliye 1 Nisan şakaları - Sevgiliye en güzel Nisan 1 şakaları
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Nisan ayına yaklaşmamızla birlikte 1 Nisan günü sevgiliye yapılabilecek şakalar araştırılmaya başlandı. 1 Nisan gününde dünya üzerinde insanlar birbirine şakalar yaparken keyifli bir gün yaşamaktadırlar. Bazı insanları gerçekten güldürürken bazı şakalar ise insanları duygu değişimine sokabilmektedir.

1 Nisan günü sevgiliye hangi şakalar yapılabilir?  

  •  Eski sevgiliye gönderiliyormuş gibi mesaj atmak
Eski sevgilinize mesaj atıyormuş gibi bir mesaj yazarak sevgilinize gönderin ve yanlışlıkla göndermiş gibi yapın. Mesajın içeriğini istediğiniz gibi yazabilirsiniz. 
  • Zalim şakalar
Bol kahkahalı zamanlar geçirmek için elinize kremalı bir bisküvi alarak arasını açıp kremayı yiyin daha sonra ise krema yerini kokusuz diş macunu sürüp kapatın. Macun sürdüğünüz bisküviyi sevgilinize verin. 
  • Ayrılık şakası
Ayrılık şakaları 1 Nisan’da yapılan en acımasız ve riskli şakalardan biridir. Şakayı yapmak için uygun bir ortam hazırlayarak sevgilinize ondan ayrılmak istediğinizi söyleyin ve birazda üstte çıkın. Tabi ki bu bir şakadır.
  • Beni aldattın şakası 
Aldatma şakaları da en acımasız şakalardan biridir. Eğer bir kadın olarak bu şakayı yaparsanız erkeğin aklına bazı düşünceler yükleyebilirsiniz. Şakayı yaparken sosyal medyayı kullanıp, sahte bir hesap açarak sevgilinizin veya eşinizin ilişkisi hakkında itiraflar alabilirsiniz. 
  • Benimle evlenir misin şakası
Daha çok erkekler tarafında yapılan benimle evlenir misin şakasında insanın hayal gücü tamamen sınırsızdır. Biraz abartarak bir evlenme teklifi yaparak hem şaka yapmış hem de sevgilinize bir mesaj verebilirsiniz. 


Son Güncelleme: 31.03.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
1 NisanşakaSevgili
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