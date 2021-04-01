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Sevgiliye 1 Nisan komik şakaları

Sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakaları neler? Sevgiliye yapılacak en komik 1 Nisan şakaları neler? Herkes tarafından 1 Nisan şaka gününde sevgiliye yapılacak olan şakalar merakla araştırılıyor. İşte sevgiliye 1 Nisan şaka gününde yapılacak şakalar...

01 Nisan 2021 Perşembe 00:10
Sevgiliye 1 Nisan komik şakaları
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1 Nisan şaka gününde herkes tarafından sevgiliye 1 Nisan şaka mesajlarının neler olduğu merakla araştırılıyor.

1 Nisan bütün dünya genelinde şakaların havalarda uçuştuğu en özel günlerden birisi olarak bilinmektedir. Eğer ki şakayı yapan kişi sizseniz bu durum daha da keyifli bir hal almaktadır. Fakat kimi zaman bazı şakalar vardır ki ister istemez insanı duygu karmaşası içerisine sokmaktadır. İlişikler de aynı bunun gibidir. Her şeyden önce elbette her iki tarafında birbirine güvenmesi gerekir. Herkesin merakla araştırdığı 1 Nisan şaka gününde sevgiliye yapılacak şakaların (eşek şakaları) neler olduğuna bir göz atalım.

1 Nisan Eski Sevgiliye gönderilecek yanlış mesaj

Elbette böyle bir mesaj ortalarda yok. Ama varmışçasına yapmanın hiç kimseye zararı olmaz. Olacaksa bile yapmakta fayda var. Telefonunuzu elinize alın ve sevgilinize sanki eski sevgilinmiş gibi yanlışlıkla mesaj gönderin. Mesajın içerisinde neler olacağı size kalmış.

1 Nisan Sevgiliye zalimce şaka

Bazı zamanlar zalimce şakalarla karşılaşılır. Bu durum ilişkinizin oldukça eğlenceli ve kahkahalı bir hal almasına neden olabilir. Elinize bir paket kremalı bisküvi paketi açın ve ortalardaki bisküvilerden birinin kremasının yerine diş macununu koyun ve diğer bisküviyi afiyetle yiyin. Diş macununu mümkünse kokusuz olanlarından seçin. Üst kısımda yer alan bisküvilerden yediğiniz esnada diş macunlu olan bisküviye geldiğinizde sevgilinize uzatın. Bundan sonrası ise her iki tarafın sabrına kalmış.

1 Nisan Sevgiliye ayrılık mesajı

En acımasız şakalardan biriside bu şakadır. İlişkilerde adrenalinin yeri oldukça önemlidir ve her zaman tazelenmesi oldukça iyidir. Fakat bu şakanın sonunda alacağınız cevapta buna göre değişiklik göstermektedir. Yani bu şaka oldukça risklidir. Ortamı uygun hale getirmek ilişkinizin koşullarına bağlı olarak sizin hayal gücünüze kalmıştır. Bunlarla beraber ayrılmak istediğinizi söyleyerek azda olsa zeytinyağı moduna girebilirsiniz. Tabi ki bu sadece bir şaka.

1 Nisan Sevgiliye beni aldattın şakası

Bu şaka da acımasız şakalardan birisidir. Diğer bir yandan da bu şaka ile bir kadın olarak erkek arkadaşınıza bir şeyleri hatırlatma mesajı gönderebilirsiniz. Şakayı yaparken sosyal medyadan da faydalanmak şakayı oldukça gerçekçi kılacaktır. Sahte bir hesap açarak başka bir kadının sizin sevgilinizle veya eşinizle ilişkilerini itiraf ettiği cümleler yazarak sevgilinizden hesap sorabilirsiniz. Bu da biraz kuvvetli oyunculuk gerektiren şakalardandır.

1 Nisan Sevgiliye benimle evlenir misin şakası

Bu şaka daha çok erkeklere geçerlidir. Ancak yine de insanın hayal gücü tamamiyle sınırsızdır. Organizasyonu biraz abartarak bir kadın olarak sevgilinize evlenme teklifi ederek bir mesaj vermeniz mümkün. Sonuç olarak kadınların alt metinli mesajları son bulmaz.



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:10
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