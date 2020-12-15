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Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı

Antalya'da yalnız başına yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı 40 yaşındaki Karina Demchenko evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde kadının 40 yaşındaki sevgilisi Erhan Razı tarafından yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Ölen kadının cesedin kokmaması için akıl almaz bir yönteme başvuran Razı odadaki klimayı soğuğa ayarlayarak odanın soğumasına yardımcı oldu.

15 Aralık 2020 Salı 21:27
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı
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Dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olay Antalya’da meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, başka ülkede olan arkadaşlarını arayarak yardım istedi o arkadaşı da Türkiye’deki arkadaşını arayarak Demchenko'ya bakmasını istedi. Genç kadına ulaşılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Eve giren polis ekipleri  Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Yapılan incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemelerde evin klima ile soğutulduğu anlaşılırken kadının yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi. İncelemeler ardından kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

Yaşanan bu olay ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılırken Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit edildi. Yapılan operasyon ile göz altına alınan Erhan Razı karakola götürüldü.. Erhan Razı'nın alınan ifadesinde Demchenko'yu çok sevdiğini  evlenmeyi düşündüklerini, ancak aralarında çıkan bir  tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söyledi.

Erkan Rıza adliyeye sevk edilirken Demchenko cenazesinin teslimi için ailesinin ülkesinden gelmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 21:27
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKadın Cinayeti
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