Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olay Antalya’da meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, başka ülkede olan arkadaşlarını arayarak yardım istedi o arkadaşı da Türkiye’deki arkadaşını arayarak Demchenko'ya bakmasını istedi. Genç kadına ulaşılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Eve giren polis ekipleri Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Yapılan incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemelerde evin klima ile soğutulduğu anlaşılırken kadının yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi. İncelemeler ardından kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan bu olay ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılırken Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit edildi. Yapılan operasyon ile göz altına alınan Erhan Razı karakola götürüldü.. Erhan Razı'nın alınan ifadesinde Demchenko'yu çok sevdiğini evlenmeyi düşündüklerini, ancak aralarında çıkan bir tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söyledi.

Erkan Rıza adliyeye sevk edilirken Demchenko cenazesinin teslimi için ailesinin ülkesinden gelmesi bekleniyor.

