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Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldürdü, kendini arkadaşlarına ihbar etti!

Elazığ'da yaşanan olayda 19 yaşındaki Bahar B. isimli genç kadın sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı olaydan sonra arkadaşlarını arayıp, her şeyi itiraf etti.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:56
Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldürdü, kendini arkadaşlarına ihbar etti!
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Kan donduran olay Elazığ'da yaşandı.

Elazığ'da yaşayan Salih Yılmaz C. isimli şahıs bugün arasında tartışma yaşadığı sevgilisini boş bir arazide bulunan kulübede defalarca bıçaklayarak katletti. Zanlı olaydan kısa bir süre sonra arkadaşlarını arayarak 'sevgilimi öldürdüm' ifadelerini kullandı.

Genç kızı defalarca bıçaklanarak öldürdü

Salih Yılmaz C.'nin arkadaşları kısa bir süre sonra olay yerine gitti ve kan donduran manzara ile karşılaştı. Salih Yılmaz C.'nin arkadaşları sevgilisi 19 yaşındaki Bahar B. isimli genç kızı kulübede defalarca bıçaklanmış vaziyette buldu ve durumu hemen polise ihbar etti.

İhbarı alan polis ekipleri kısa süre içinde 112 sağlık personeliyle birlikte olay yerine geldi. Yapılan incelemede defalarca bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra 19 yaşındaki Bahar B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaçan cinayet zanlısı Salih Yılmaz C.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan şüphelinin uyuşturucu ve darptan birçok suç kaydı bulunduğu, daha öncede bir kadını darp ettiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
ElazığCinayet
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