Sevgiliniz ile yapabileceğiniz 10 şey

İnsanlar vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu sevgilileriyle birlikte geçirirler. Sürekli vakit geçirince sevgililerin sıkılma ihtimali de artıyor. Birlikte geçirilen vaktin sıkıcı olmaması için yapılabilecek pek çok aktivite var. İki sevgilinin bir arada geçirdiği vakit çoğu zaman romantik çoğu zaman da eğlenceli olabilmektedir. Haberimizde sevgililerin beraber yapabileceği 10 aktiviteden bahsettik.

Sevgili, bir insanın hem en yakın arkadaşı, hem sırdaşı, hem dert ortağı hem de aşkı olur. Birbirlerinin en yakınları olmaları sebebiyle vakitlerinin büyük bir çoğunluğunda yan yana olurlar. Bu büyük zaman dilimini en verimli şekilde kullanmak için birbirinden farklı aktiviteler yapabilirler.

Sevgiliniz ile beraber günlüm tutabilirsiniz

Sevgiliniz ile günlük tutmak beraber yapılabilecek aktivitelerden en ilgincidir. Sevgilinizle beraber günlük tutmak ikiniz için de değişik bir deneyim olacak. İki sevgili de kendisi için günlük alır. Bir ay boyunca iki taraf da her gün günlük yazar. Bir ay dolduktan sonra günlükleri birbirinize verirsiniz ve bir ay boyunca sevgilinizin neler yaşayıp neler hissettiğini okuyabilirsiniz. İkiniz için de güzel bir anı olarak kalacaktır.

Sevgiliniz ile beraber hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz

Hafta sonu sevgilinizle kaçamak yapmak sizler için ilginç bir tecrübe olacaktır. Sıradan bir şekilde ilerleyen ilişkinize hareket ve renk katmak için keyifli bir hafta sonu planı yapabilirsiniz. Hafta sonunda gitmek için eğlenceli, rahatlatıcı veya heyecen dolu bir yer seçebilirsiniz. Yaptığınız 2 günlük gezide bile sevgilinizde kaliteli ve hoş bir vakit geçirebilirsiniz.

Sevgiliniz ile beraber yağmurun altında şemsiye olmadan yürüyebilirsiniz

Yağan yağmurun altında şemsiyesiz bir şekilde sevgilinizle yürümek yine ilginç bir aktivitedir. Çoğu insan yağmurda ıslanmaktan rahatsız olur ve yağmur yağdığında evlere kaçarlar. Bu durum sevgililer için farklı bir etki yaratabilmektedir. Sevgiliyle yağmur altında vakit geçirmek filmlerde de sıklıkla ekrana yansıtılan romantik bir aktivitedir. Sevgiliniz ile yağmur altında el el yürümek ve ıslanmak sizlerin keyifli vakit geçirmesine sebep olacaktır.

Sevgiliniz ile tanıştığınız ilk günün anılarından bahsedebilirsiniz

Sevgililer arasında sıklıkla yapılan aktivitelerden birisi de ilk tanışılan günün anlatılmasıdır. Sevgililerin tanıştığı ilk gün, birbirlerini gördükleri ilk an hafızalarından hiç silinmez. İlk tanışılan gün söylenen sözler, yapılanlar, düşünceler ve kıyafetler her daim hafızalarda yerini korur. Sevgilinizce yapacak herhangi bir aktivite aklınıza gelmediğinde baş başa oturup tanıştığınız ilk günü ve ilk gün birbiriniz hakkında neler düşündüğünüzü konuşabilirsiniz. İlişkiniz açısından da tazeleyici bir hareket olur.

Sevgiliniz ile birlikte yemek yapabilirsiniz

Sevgiliniz ile beraber daha önce hiç yemek yapmadıysanız sizin için bir hayli ilginç ve eğlenceli bir aktivite olacaktır. Gün içinde insanlar günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak için yemek yer. Yemeği tek başınıza yapmak yerine sevgiliniz ile yapmaya çalışırsanız aynı anda hem eğlenceli vakit geçirmiş olursunuz hem de romantik anlar yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz ile sadece yemek değil pasta, kurabiye ve benzeri tatlıları da beraber yapabilirsiniz. İki taraf için de güzel bir aktivite olacaktır.

Sevgiliniz ile birlikte müzik aleti çalmayı öğrenebilirsiniz

Sevgililerin beraber müzik aleti çalmayı öğrenmesi çok sık yapılan bir aktivite değildir. Her iki taraf da müziğe ilgiliyse ve müzik aleti çalmaya hevesliyse ortak zevklerinize uyan müzik aletlerini çalmayı öğrenmek isteyebilirsiniz. Sevgililer aynı müzik aletini çalmayı istiyorsa öğrenirken hem eğlenceli vakit geçirirsiniz, hem birbirinize yardım ederseniz hem de ilişkinize özel besteler yapabilirsiniz. Müzik aleti çalmayı öğrenmek uzun süren bir uğraş olduğu için beraber çok fazla vakit geçirme şansı elde edersiniz.

Sevgiliniz ile beraber resim yapabilirsiniz

Sevgiliniz ile resim çizmeyi deneyebilirsiniz. Resim yapmak için yetenek de gereklidir ancak hevesinizin ve isteğinizin olması da yeterlidir. İkinizin de resim yapmaya yatkınlığı olmasa bile beraber vakit geçirmek için resim yapmayı deneyebilirsiniz. Ortaya muhteşem bir resmin çıkması önemli değildir. Önemli olan ikinizin aynı şey üzerinde uğraş vermesi ve birbirinizi tamamlamanızdır. İki sevgilinin de resme yatkınlığı var ise ortaya çok güzel resimler çıkabilir.

Sevgiliniz ile birbirinize şiir okuyabilirsiniz

Biri için şiir yazmak ve şiir okumak dünyanın neresine giderseniz gidin romantik olarak kabul edilen bir olaydır. Birbirini çok seven iki kişinin aşklarını pekiştirmek ve birbirlerine olan duygularını ifade etmek için şiir birbirlerine şiir okumaları çok romantik bir davranıştır. Biribirinize şiir okumanız ikinizi de duygulandırabilir.

Sevgiliniz ile birbirinizi kıskandırabilirsiniz

Sevgililer birbirlerini kıskandırmaktan keyif alır. Her ne kadar kulağa garip gelse de birbirinizi kıskandırmaya çalışmak sizler için eğlenceli bir aktivite hâline gelebilir. Tabii ki de kıskandırmanın dozunu kaçırmamak da gerekir.

Sevgiliniz ile birbirinize uzun süre sımsıkı sarılabilirsiniz

İnsanlar birbirlerine sarılmayı sever. Özellikle sevgililer birbirlerine olan sevgilerini ve aşklarını ifade etmek için birbirlerine sıklıkla sarılırlar. Birbirinize sımsıkı bir şekilde sarılmak ikinizin de romantik anlar geçirmesiniz sağlar.