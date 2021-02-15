Sevgililer gününde kan donduran cinayet

Dehşet veren olay sevgililer gününde İstanbul Fatih'te yaşandı.

Gelen habere göre İngiliz uyruklu Majed isimli şahıs Fas uyruklu sevgilisiyle birlikte yaşıyordu. Majed, 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için hazırlıklar yaptı. İkili birlikte biraz vakit geçirdikten sonra, Fas vatandaşı olan kadın başka birinden mesaj geldi. Mesajı gören Majed S isimli ingiliz vatandaşı olayı büyüttü ve kriz geçirdi.

İkili arasında çıkan tartışmada kriz geçiren Majed S. eline geçirdiği bıçakla sevgilisini defalarca bıçaklayarak acımasızca öldürdü.i işleyen Majed S. sevgilisinin cansız bedenini video çekere yakın bir arkadaşına gönderdi. Videoyu gören yakın arkadaşı durumu hemen polise ihbar etti.

Harekete geçen ekipler zanlıyı Fatih'te kaldığı evde hemen yakaladı. Sorgulanan zanlı adliyeye sevk edildi.