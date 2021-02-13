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Sevgililer Gününde hangi filmler izlenebilir? Sevgililer günü için film ve şarkı önerileri

Sevgililer Günü yaklaşırken insanlar 14 Şubat’ı unutulmaz kılmak için Sevgililer Günü’nde izlenecek film ve dinlenecek şarkıları araştırmaya başladılar. Peki Sevgililer Gününde hangi filmler izlenebilir? Sevgililer günü için film ve şarkı önerileri nelerdir? sorularının cevabı haberimizde yer almaktadır.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:36
Sevgililer Gününde hangi filmler izlenebilir? Sevgililer günü için film ve şarkı önerileri
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Sevgililer Günü yaklaşırken insanlar 14 Şubat’ı unutulmaz kılmak için TV+ ve Fizy sevgililer gününe özel listeler hazırlamıştır. Turkcell’in yaptığı açıklamaya göre TV+’ta Ağır Romantik kategorisinde popüler olan aşk filmleri izleyebilirken, fizy’de ise sevilen sanatçıların aşk şarkılarını dinleyebilecekler. 20 filmden oluşacak Ağır Romantik kategorisinde olan filmleri Premium, Aile Paketi ve Film Paketi sahibi olanlar izleyebilecektir. 35 milyondan fazla şarkının bulunduğu ve her zevke uygun müzikler bulunan fizy aşk şarkıları ile romantik anlar yaşatacak. 

TV+ Ağır Romantik kategorisinde yer alacak olan bazı filmler

A Star is Bon (Bir Yıldız Doğuyor) filminde başrol oyuncuları Bradley Cooper ve Lady Gaga’dır. Bradley Cooper bu filmde ilk kez yönetmen koltuğuna da oturacaktır. En İyi Film Şarkısı Oscar ödülünün sahibi olan A Star is Bon filmi kişisel sorunlarla uğraşan ünlü bir müzisyen ve başarılı bir müzisyen olma hayali ile yaşayan Ally arasındaki aşkı anlatmaktadır. 

Sokağın Dili Olsa filminde ise 2019’da En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünün sahibi Regina King oynamaktadır. Filmde çocukluktan beri beraber olan Tish ve Fonny’nin hikayesi anlatılıyor. 

TV+’da olan diğer filimler şunlardır: La La Land, Deniz ve Güneş, Bay ve Bayan Adelman, Aşk Uykusu, How to Talk To Girls at Parties, Rüzgar, Dönerse Senindir, Aşk Nerede?, Sonsuz Aşk, Her Şey Aşktan, Aşk Bu Mu?, Aşkın Çekimi, Not Defteri, İncir Reçeli 1, İncir Reçeli 2, Sesinde Aşk Var ve Shelter

Fizy’de bulunan şarkılar

Fizy’nin 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı listede; Sertab Erener, İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Selami Şahin, Hadise, Sıla, Emre Aydın, Göksel, Betül Demir, Mabel Matiz, Gökhan Türkmen, Göksel, Fatma Turgut, Jabbar, Can Kazaz ve Özgün gibi başarılı sanatçıların aşk şarkıları bulunmaktadır. 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü14 şubatTV+FizyFilm Ve şarkı
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