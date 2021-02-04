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Sevgililer Günümde kısıtlamalar olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13-14 Şubat kısıtlamaları genelgesi

Türkiye'de bir süredir hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde kısıtlama olacak mı?

04 Şubat 2021 Perşembe 21:05
Sevgililer Günümde kısıtlamalar olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13-14 Şubat kısıtlamaları genelgesi
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Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü, sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününe denk geliyor. Sevgililer, sokağa çıkma yasağından ötürü bu özel günü beraber geçirmek istiyor. İçişleri Bakanlığı, 12-13-14 Şubat tarihlerinde kısıtlamalarla ilgili ek genelgeleri valiliklere gönderdi. Şu an için Sevgililer Günü’nde sokağa çıkma yasağı var. Herhangi bir değişiklik olması durumunda gazetemizi takip edebilirsiniz.

 

Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hasta sonu ise Cuma akşam 21.00’dan pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkmak yasak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSevgililer Günü14 şubatKısıtlamaSokağa çıkma
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