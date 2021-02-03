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Sevgililer Günü tarihçesi nedir? Sevgililer günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır?

Sevgililer gününe kısa bir süre kala pek çok kişi bu günün nasıl ortaya çıktığını araştırıyor. Meraklı vatandaşlar, Sevgililer Günü tarihçesi nedir? Sevgililer günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır? sorularını araştırmaktadır.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:32
Sevgililer Günü tarihçesi nedir? Sevgililer günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır?
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Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanılan Sevgililer Gününün tarihçesi merak ediliyor. Hayatında ki insan ile kutlanılacak olan 14 Şubat Sevgililer gününün ne zaman kutlanmaya başladığı ve nasıl ortaya çıktığı araştırılıyor.

Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Sevgililer Günü hikayesi nedir?

Sevgililer günü ne zaman ortaya çıkmıştır?

Sevgililer günü olarak bilinen 14 Şubat ilk olarak M.S. 270 yılında ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışından önce M.S. 3. Yüzyılda Roma İmparatorluğu kralı Cladius II orduda ki genç erkeklerin evlenmelerini yasaklamıştır. Amaç orduyu güçlendirmektir. Rivayetlere göre Aziz Valentine bu duruma karışı çıkmış ve gizli bir şekilde nikah törenleri düzenleyerek orduda ki genç erkeklerin evlenmesini sağlamıştır. Aziz Valentine’nin ihaneti ortaya çıkınca öldürülmüştür. Ölümü M.S. 270’de 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Aziz Valentine’nin anısına 14 Şubat sevgililer günü kabul edilmiştir.

Her yıl şubat ayının 14. Gününde kutlanan sevgililer gününün kökeni Roma Katolik kilisesine dayanmaktadır. Valentine adında ki bir din adamına atfedilen bu gün aynı zamanda Aziz Valentine Günü olarak da bilinir.

Günümüzde ise sevgililer günü eş veya sevgililere hediyeler alınan, kartlar gönderilen veya birlikte zaman geçirilen bir gün olarak kutlanmaktadır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:32
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