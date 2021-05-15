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Sevgili için günaydın mesajları; Sevgiliye en yeni ve güzel romantik günaydın mesajı 2021

Sevgiliniz var ise güne başlarken aklınıza ilk gelen o olur. Telefonu elinize alır ve mesaj atarsınız. Günün ilk mesajında sevgiliye ne yazılır? Sevginizi ve duyduğunuz aşkı anlatmanın en iyi yollarından biri olan kelimelerle sihirli bir günaydın mesajı yazmak artık çok kolay, detaylar haberimizde yer alıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 01:04
Sevgili için günaydın mesajları; Sevgiliye en yeni ve güzel romantik günaydın mesajı 2021
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Sevdiğiniz insana günün her saatinde atacağınız mesajın olmasının yanı sıra güne onunla başlarken, sevginizi ve özleminizi anlatmak için mesaj yazarsınız. Etkileyici ve duyulmamış cümleler her zaman için en çok büyüleyendir. Bizde siz kıymetli okuyucularımıza sevgiliye gönderilecek en güzel sabah mesajlarını paylaştık.

Sabah oldu bir tanem, günüm seninle aydınlansın.

Sabah ışığım en tatlı gün senin olsun.

Gecelerimin parlayan yıldızı, sabahımın aydınlatan güneşi ve günümün anlamı sensin bebeğim.

Güne seninle başlamanın en güzel yanı günün yine seninle devam ediyor olması aşkım.

Her sabah gözlerimi açtığımda seni arıyorum yanımda, hayallerimde sen gerçeğimde sen çok özlendin bebeğim.

Kahvaltı masam senin tatlığınla tamamlanıyor, günaydın tatlı aşkım.

Her güne seninle uyanmak en büyük şükür sebebi, iyi ki varsın bir tanem.

Prensim günaydın, seninle gün anlamlanıyor.

Prensesim, sensiz yanım boş kollarım boş güneş doğmuyor sensiz.

Günaydın, günümün bereketi biricik aşkım.

Rüyalarımın ve hayatımın sahibi her güne seninle başlamak yeniden doğmanın anlamı.

Gece olsun sen varsın, gün doğsun yine sen varsın hayatımın baştacısın.

Gözlerin geliyor aklıma uyuyamıyorum, güneş doğuyor aklım gözlerinde günaydın sevdiceğim.

Günü birlikte ayalım, elele tutuşup çok uzaklara gidelim günaydın gönlümün sultanı.

En tatlı sabahım sensin, çikolata falan yalan.

Aynı evde güne birlikte başlasak bile seni çok özlüyorum bir tanem.

Gecem ve gündüzüm sensin aşkım.

Uykun bir bebeğin uykusu kadar rahat olsun ve sen güne ilk beni görerek başla sevgilim.

Sabah kalkar kalkmaz fotoğralarına bakıyorum, özlemenin tarifi bu.

Yaz geliyor, bir sahil kasabasında güne birlikte uyanmak için can atıyorum biriciğim.

Her sabah senin için umut dolu olsun, benden bir dakika ayrı geçmesin, günaydın kuzucuğum.

Sen aklıma 7/24 değil 8/25 geliyorsun, hep benimlesin sevgilim.

Sabahların tatlısı, günün en güzel yanı ve gecenin parıldayan yıldızısın sen güzel sevgilim.

Rüyalarımda senle geçen her saniyeyi durdurmak ve tekrar tekrar yaşamak istiyorum, günaydın aşk böceğim.


Son Güncelleme: 15.05.2021 01:04
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