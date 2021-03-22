Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2021

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışabilecekleri ve para kazanabilecekleri alanların sayısı da artış gösterdi. Sinema ve dizi sektöründe etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan seslendirme teknolojisi bu alanda belki de milyonlarca kişinin para kazanmasına olanak sağladı. Her geçen gün daha çok kişinin istihdam edildiği seslendirme alanında nasıl para kazanıldığı araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Seslendirme yaparak para kazanmak herkes tarafından kolaylıkla yapılabilecek bir meslek değildir. Öncelikle kişilerin bu konuda eğitimli olmaları lazımdır. Aynı zamanda bir miktar da yetenek olmadan icra edilemeyecek olan bu mesleğe son dönemde büyük ilgi gösterilmektedir.

Seslendirme Nasıl Yapılır?

Seslendirme videolarda ya da animasyonlarda kalite katsayısının artması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde izleyicilerin izledikleri yapımdan daha çok keyif alması amaçlanmaktadır. Seslendirmeyi yapan kişiler hiçbir zaman kamera önünde olmazlar. Genellikle halihazırda çekilmiş olan bir görüntünün arka planında konuşmaktadırlar. Bu bağlamda etkileyici bir ses tonuna sahip olan ve sesini en verimli şekilde kullanabilen kişiler bu meslekten iyi paralar kazanabilmektedirler.

Seslendirme Yaparak Para Kazanmak

Seslendirme yapan kişiler aşağıdaki işlerde çalışarak para kazanabilmektedirler.

Animasyon ya da televizyon seslendirmesi

Reklamcılık seslendirmesi

Podcastler seslendirmesi

Online eğitim içerikleri seslendirmesi

Video oyunları seslendirmesi

İletişim seslendirmesi

Animasyon-Televizyon Seslendirmesi

Bu alanda seslendirme yapan kişiler animasyonlarda ya da televizyonlarda yayınlanan yapımlarda seslendirme yapmaktadırlar. Bir karakterin sesi olan bu kişiler izleyicilere duyguyu aktarabilmek adına büyük çaba sarf etmektedirler.

Reklamcılık Seslendirmesi

Podcastler Seslendirmesi

Reklamcılık alanında seslendirme çok önemlidir. İzleyenlerin etkilenmesi için ses çok büyük bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak akılda kalıcı ve etkileyici ses tonlarına sahip kişiler reklam filmlerinde seslendirmeci olarak çalışabilmektedirler.

Günümüzde daha çok intenet üzerinden yayınlanan podcastler geniş kitleler tarafından dinlenmektedir. Bu noktada sürükleyici ve yumuşak ses tonuna sahip olan kişiler başarılı olacaklardır.

Online Eğitim İçerikleri Seslendirmesi

İntenet üzerinden eğitim alan binlerce öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilere ders anlatan kişiler de seslendirme mesleğini icra ederek para kazanabilmektedirler.

Video Oyunları Seslendirmesi

Oldukça büyük bir piyasaya sahip olan video oyun sektörü içinde her sene yüzlerce oyun ortaya konmaktadır. Bu oyunların pek çok bölümünde seslendirme kullanıldığından oldukça çok kişi para kazanabilmektedir.

İletişim Seslendirmesi

Genellikle çağrı merkezlerinde çalışmakta olan iletişim seslendirmecileri müşteriler ile etkili konuşarak para kazanabilmektedirler.

Seslendirme Yaparak Ne Kadar Para Kazanılır?

Seslendirme yapan kişiler farklı firmalar altında farklı seviyelerde gelir elde edebilmektedirler. Ancak genellikle 15 saniyelik bir seslendirme için 100 dolar kadar gelir elde edilebildiği ifade edilmektedir. Öneğin bir kitabı tümüyle okuyarak seslendiren kişilerin tek bir kitap için 3000 dolar para kazandığı öne sürülmektedir.