İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 27.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:18
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
Takip Et:

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışabilecekleri ve para kazanabilecekleri alanların sayısı da artış gösterdi. Sinema ve dizi sektöründe etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan seslendirme teknolojisi bu alanda belki de milyonlarca kişinin para kazanmasına olanak sağladı. Her geçen gün daha çok kişinin istihdam edildiği seslendirme alanında nasıl para kazanıldığı araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Seslendirme yaparak para kazanmak herkes tarafından kolaylıkla yapılabilecek bir meslek değildir. Öncelikle kişilerin bu konuda eğitimli olmaları lazımdır. Aynı zamanda bir miktar da yetenek olmadan icra edilemeyecek olan bu mesleğe son dönemde büyük ilgi gösterilmektedir.

Seslendirme Nasıl Yapılır?

Seslendirme videolarda ya da animasyonlarda kalite katsayısının artması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde izleyicilerin izledikleri yapımdan daha çok keyif alması amaçlanmaktadır. Seslendirmeyi yapan kişiler hiçbir zaman kamera önünde olmazlar. Genellikle halihazırda çekilmiş olan bir görüntünün arka planında konuşmaktadırlar. Bu bağlamda etkileyici bir ses tonuna sahip olan ve sesini en verimli şekilde kullanabilen kişiler bu meslekten iyi paralar kazanabilmektedirler.

Seslendirme Yaparak Para Kazanmak

Seslendirme yapan kişiler aşağıdaki işlerde çalışarak para kazanabilmektedirler.

  • Animasyon ya da televizyon seslendirmesi
  • Reklamcılık seslendirmesi
  • Podcastler seslendirmesi
  • Online eğitim içerikleri seslendirmesi
  • Video oyunları seslendirmesi
  • İletişim seslendirmesi

Animasyon-Televizyon Seslendirmesi

Bu alanda seslendirme yapan kişiler animasyonlarda ya da televizyonlarda yayınlanan yapımlarda seslendirme yapmaktadırlar. Bir karakterin sesi olan bu kişiler izleyicilere duyguyu aktarabilmek adına büyük çaba sarf etmektedirler.

Reklamcılık Seslendirmesi


Reklamcılık alanında seslendirme çok önemlidir. İzleyenlerin etkilenmesi için ses çok büyük bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak akılda kalıcı ve etkileyici ses tonlarına sahip kişiler reklam filmlerinde seslendirmeci olarak çalışabilmektedirler.

Podcastler Seslendirmesi

Günümüzde daha çok intenet üzerinden yayınlanan podcastler geniş kitleler tarafından dinlenmektedir. Bu noktada sürükleyici ve yumuşak ses tonuna sahip olan kişiler başarılı olacaklardır.

Online Eğitim İçerikleri Seslendirmesi

İntenet üzerinden eğitim alan binlerce öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilere ders anlatan kişiler de seslendirme mesleğini icra ederek para kazanabilmektedirler.

Video Oyunları Seslendirmesi

Oldukça büyük bir piyasaya sahip olan video oyun sektörü içinde her sene yüzlerce oyun ortaya konmaktadır. Bu oyunların pek çok bölümünde seslendirme kullanıldığından oldukça çok kişi para kazanabilmektedir.

İletişim Seslendirmesi

Genellikle çağrı merkezlerinde çalışmakta olan iletişim seslendirmecileri müşteriler ile etkili konuşarak para kazanabilmektedirler.

Seslendirme Yaparak Ne Kadar Para Kazanılır?

Seslendirme yapan kişiler farklı firmalar altında farklı seviyelerde gelir elde edebilmektedirler. Ancak genellikle 15 saniyelik bir seslendirme için 100 dolar kadar gelir elde edilebildiği ifade edilmektedir. Öneğin bir kitabı tümüyle okuyarak seslendiren kişilerin tek bir kitap için 3000 dolar para kazandığı öne sürülmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış

Popüler Haberler

Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
Sosyal yardımlaşma kömür yardımından kimler yararlanabilir? 2020 kömür yardımı almak için gerekli belgeler
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
Fatih Terim gönderilecek oyuncuları belirledi
Akıcı ve konu olarak sürükleyici okunacak kitaplar listesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
İpragaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Baş ağrısı ilaçsız doğal nasıl geçirilir? Baş ağrısı geçirmek için kullanılan doğal yöntemler
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi
Netflix Rise of Empires Ottoman 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Fanny Blanchelande kimdir? Cem Uzan’ın eşi Türkiye gündeminde
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret tahmini ve toplantı tarihleri
Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Corona virüs için maske takmak işe yarıyor mu?
Cornetto Mini Cooper kazanan isimler ne zaman açıklanacak? Cornetto çekiliş sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?
Eşi çalışmayan kişilere ne kadar aile yardımı verilmektedir? Aile yardımından faydalanmak için gerekli şartlar!
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara yayın takvimi
Senetle evalınırken nelere dikkat edilir? Senet ile ev alma yolları
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.