Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!

Ses Yapan Komşusunu Uyarmaya Gitti, Silahla Vuruldu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, komşusunun ses yapmasından rahatsız olan vatandaş komşusunun silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 88. Sokakta bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi.

Yapılan iddiaya göre üst komşusunun gürültüsünden rahatsız olan Nebi K. (45), üst komşusunu uyarmak için yukarı kata çıktı. Bir süre komşusunun kapısını çalan Nebi K. Komşusunun kapıyı açmasıyla birlikte silahlı saldırıya maruz kaldı.

Komşusunun açtığı ateş sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Nebi K.’yı yaralayan şahıs kaçarak ortalıktan kayboldu.

Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralanan vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, komşusunu yaralayıp kaçan zanlı için geniş çapta inceleme başlattı.