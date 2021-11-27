Servis şoförü (okul) ne kadar maaş almaktadır? En yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Servis şoförü (okul) ne iş yapmaktadır, Servis şoförü (okul) iş tanımı nedir, Servis şoförü (okul) olmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir, Servis şoförü (okul) olmak için gereken belgeler nelerdir? Bu ve benzer soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik…

Servis şoförü (okul) tanımı nedir?

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri için taşınmalarında ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kullanan kişi ve bu kişinin yaptığı iştir.

Servis şoförü (okul) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? En yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Servis şoförü (okul) maaşını aylık ortalama olarak ifade edecek olursak 3.250 TL olduğunu söyleyebiliriz. Servis şoförü (okul) olarak alınan minimum maaş ise 2.826 TL ve alınan maximum maaş ise 3.780 TL olarak ifade edilebilir. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız iş ilanlarına İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanların yanı sıra İŞKUR bazı iş alanları içinde eğitim vermekte ve bu eğitim sayesinde sertifika ve belgeleri erişiminize sunmaktadır. Böyle hizmetlerin olması da kariyer planlaması için size faydalı olabilir.

Servis şoförü (okul) olarak çalışmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olma şartı vardır?

Servis şoförü (okul) olmak için gereken asgari mezuniyet durumu ilköğretimdir.

Servis şoförü (okul) ne iş yapmaktadır?

Servis şoförü (okul) olarak çalışan kişi ve kişiler kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1- Her sabah servis işleminin yapıldığı arabanın lastiklerini, yağını, suyunu vb. kontrol etmek,

2- Aracın 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırmak,

3- Havanın durumuna göre aracın içinin ısınmasını veya soğumasını sağlamak,

4- Okul servis rehberinin alınmasını müteakip yola çıkmak,

5- Her öğrenciyi daha önce belirlenen noktalardan veya beklemeye müsait bir yerde ise evinin önünden okul servis hostesi aracılığıyla teslim almak,

6- Öğrencinin ailesinden teslim alınması öncesinde, servis aracını dikkatli bir şekilde durulacak yere yaklaştırmak, zorunlu ikaz lambalarını yakmak,

7- Okulda servisler için ayrılan özel bir alan varsa buraya yoksa kapı önüne en yakın noktaya dikkatli bir şekilde yanaşmak,

8- Tüm öğrencilerin servisten inerek okul kapısından içeri girmelerini beklemek,

9- Öğrenciler ve servis rehberinden başkasını servise almamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Servis şoförü (okul) meslek ana grubu nedir?

Servis şoförü (okul) tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek ana grubuna dahildir.

Servis şoförü (okul) meslek alt ana grubu nedir?

Servis şoförü (okul) sürücüler ve hareketli tesis operatörleri meslek alt ana grubuna dahildir.

Servis şoförü (okul) meslek grubu nedir?

Servis şoförü (okul) araba kamyonet ve motosiklet sürücüleri meslek grubuna dahildir.

Servis şoförü (okul) meslek birim grubu nedir?

Servis şoförü (okul) otomobil taksi ve kamyonet sürücüleri meslek birim grubuna dahildir.

Servis şoförü (okul) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Servis şoförü (okul) meslek kodunu araştırdık. Servis şoförü (okul) meslek kodu 8322.05 olarak ifade edilmiştir.

Sizler için servis şoförü (okul) maaşlarını, meslek birimlerini, gerekli olan eğitim düzeylerini, meslek alt gruplarını, meslek grupları ve meslek kodlarını paylaştık.