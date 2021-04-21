Servis minibüsü ile otomobil kazası! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var

Bir kişinin can verdiği, 8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Antalya Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Erdoğan Y.isimli sürücünün kullandığı servis minibüsü yolda seyir halindeykeni kavşağa girdiği esnada henüz sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil ile çarpıştı.

1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde ulaşan ekipler kazasının etkisiyle yan yatan servis minibüsü içinden dışarıya fırlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini, minibüste bulunan 7 kişiyle otomobilde bulunan bir çocuğun ise ağır yaralandığını tespit etti.

Kurtarma ekiplerininde çalışması sonucu yaralı vatandaş minibüs içinde çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralıların içinden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.