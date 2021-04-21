İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Servis minibüsü ile otomobil kazası! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var

Akşam saatlerinde Antalya Döşemealtı'da servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi can verirken, 8 kişi yaralandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:42
Servis minibüsü ile otomobil kazası! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var
Takip Et:

Bir kişinin can verdiği, 8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Antalya Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Erdoğan Y.isimli sürücünün kullandığı servis minibüsü yolda seyir halindeykeni kavşağa girdiği esnada henüz sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil ile çarpıştı.

1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde ulaşan ekipler kazasının etkisiyle yan yatan servis minibüsü içinden dışarıya fırlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini, minibüste bulunan 7 kişiyle otomobilde bulunan bir çocuğun ise ağır yaralandığını tespit etti.

Kurtarma ekiplerininde çalışması sonucu yaralı vatandaş minibüs içinde çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralıların içinden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
23 Nisan restoranlar ve marketler açık mı, paket servis olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Kahve falında kalp görmek nedir? Kahfe falında kalp görmenin anlamı
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Anneler Günü için hediye önerileri; 2021 Anneler Gününde alınabilecek hediyeler
Anneler Günü için hediye önerileri; 2021 Anneler Gününde alınabilecek hediyeler

Popüler Haberler

Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
2021 Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım destek yardımı tutarı ne kadar ödenmektedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 22 Nisan 2021 Perşembe
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
TV 8 canlı yayın akışı 18 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Kefaret dizisi konusu
E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 22 Nisan 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2021 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.