Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Ritim bozukluğuna dayalı kalp yetmezliği sebebi ile geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Serpil Barlas, söylediği şarkılar ve sesi ile dönemine damga vuran şarkıcılardan biri olmayı başarmıştı. Hayatını kaybetmesi ile Serpil Barlas’ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı.
Serpil Barlas hayat hikayesi
15 sene Amerika’da yaşamıştır. 1993 yılında Türkiye’ye dönen Barlas, AIDS ile mücadelede en ön sıralarda yer almıştır. Toplumsal konularda yer alması ile oldukça dikkat çekmiştir. 1998 ve 2001 yılları arasında Serpil Barlas ile Kurdele programını Flash TV’de sunmuştur.
Dönemine damga vuran isimlerden biri olan Serpil Barlas, geçtiğimiz günlerde 64 yaşında iken kalp yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti.