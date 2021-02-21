Serpil Barlas kimdir? Serpil Barlas kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Ritim bozukluğuna dayalı kalp yetmezliği sebebi ile geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Serpil Barlas, söylediği şarkılar ve sesi ile dönemine damga vuran şarkıcılardan biri olmayı başarmıştı. Hayatını kaybetmesi ile Serpil Barlas’ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı.

Serpil Barlas hayat hikayesi

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Aysel İpar, babası Kazım Polat’tır. Annesinin Türk müziği solisti olması sebebi ile, Serpil Barlas’ta müziğe oldukça yatkın ve ilgili bir çocuk olmuştur. 1960’lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına adım atmaya başlamıştır.1970 yılında düzenlenen Altın Ses yarışmasında ikinci olmuştur. Bu yarışmadan sonra doldurduğu plaklardan en çok Oldu Olanlar isimli parça ile kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. 1978 senesinde Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde Yarışmaya Bak isimli şarkı ile katılmıştır.

15 sene Amerika’da yaşamıştır. 1993 yılında Türkiye’ye dönen Barlas, AIDS ile mücadelede en ön sıralarda yer almıştır. Toplumsal konularda yer alması ile oldukça dikkat çekmiştir. 1998 ve 2001 yılları arasında Serpil Barlas ile Kurdele programını Flash TV’de sunmuştur.

Dönemine damga vuran isimlerden biri olan Serpil Barlas, geçtiğimiz günlerde 64 yaşında iken kalp yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti.