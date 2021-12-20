Sermayesiz en fazla para kazandıran iş fikirleri nelerdir ?

En fazla para kazandıran işler

Günümüzde masrafsız, sermayesiz en fazla para kazandıran işler oldukça ilgi görmektedir. Evde para kazandırmaya yönelik işler yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Korona virüs salgınından sonra birçok insan evden işler yaparak geçimlerini ve kazançlarını sağlamaktadırlar.

Ülkemizde en fazla para kazandıran işler

-Noterlik

-Hava trafik kontrolü

-Pilotluk

-Avukatlık

-Çeviri yapmak

-Doktorluk

-Sigorta uzmanlığı

-Diş doktoru

-Eczane

-Yönetim danışmalığı

-Butik mağaza

-Pazarlama müdürü

-Müsteşar

-Bilgi teknolojileri yöneticiliği

-Petrol mühendisliği

-CEO

-Sosyal medya yönetmenliği

-Yatırım bankacı

-Yazılım mühendisi

-Üniversite profesörü

Kesinlikle para kazandıran işler

*Otel açmak

*Butik açmak

*Market açmak

*Youtube sektörü

*Eğlence mekanları açmak

*Özel kreş açmak

*Tercümanlık

*Mobil uygulama üretmek

*Eğitim kurumları açmak

*İddia bayi açmak

*Kar ettiren işler

*Su bayiliği almak

*Solucan gübresi üretmek ve satmak

*Kurye olmak

*Temizlik ürünleri satışı yapmak

*Medikal ürün satışı yapmak

*Yaşam koçluğu

*Danışmanlık

*Sanal asistanlık yapmak

*Sosyal medya yöneticiliği

*Drone işleri yapmak

*Organizatörlük

*Online eğitim

*Pilastes eğitimi

Evde para kazandıran işler

-Yiyecek- içecek hizmeti

-Oyun geliştirmek

-İkinci el ürün satışı

-Blog yazarlık

-Pastacılık

-Hediye eşyaları yapmak

-Youtuber olmak

-Dövme sanatçılığı

-Evde makale yazmak

-Yemek üretmek ve satışı yapmak

-Çocuk bakımı

- Temizlik işleri

-Online eğitim

-Uygulama yapmak

-El sanatı yapmak

Turistlik yerlerde para kazandıran işler

*Cafe açmak

*Sezonluk otel işletmeciliği

*Animatör

*Garsonluk

*Sergi kurmak

*Su sporları ile etkinlikler

*Fotoğrafçılık

*Barmen

*Soğuk içecekler satmak

*Jet ski kiralama

*Deniz ürünleri kiralama/satma

*Restoran

*Yüzme eğitimi

