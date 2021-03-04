Sermaye Piyasası Kurulu Personel Alacak!

2021 Yılına girmiş olduğumuzdan bu yana birçok kamu kurum ve kuruluşları eleman alımı için ilana çıkıyor. Şartları taşıyan adaylar yayınlanan ve yayınlanacak ilanları bekliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul merkezli olmak üzere bilişim alanında eleman alımı yapacak. Başvurunun ardından şartları taşıyan adaylara giriş sınavı yapılacak.

SPK Bilişim Uzmanı İçin Başvuru Şartları Neler?

35 yaşını doldurmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan şartları taşımak,

2019 ve 2020 ÖSYM tarafından yapılan KPSSP1-2-3 puan türlerinden 75( yetmişbeş) ve üzeri almak,

Şahsa ait olmayan bilgileri vermemek,

Suç nedeniyle hükümlü olmamak,

Başvuru Tarihi ve Yeri:

Üniversitelerin; 4 yıllık eğitim veren Mühendislik fakültelerinden şu bölümleri bitirmiş olması gerekmektedir: Bigisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Eektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. Yurtdışı denkliği kabul edilen üniversite ve bölümlerde burada yer almaktadır.

04 Mart 2021-18 Mart 2021 tarihleri arasında SPK'nın resmi intenet sitesi üzerinden, başvuru formu ve şartları taşıdığına dair belgelerin ibrazını gösteren çıktılarla elden veya posta yoluyla (Ankara Merkez) en geç 22 Mart 2021 tarihi saat 17.30'a kadar başvuru yapabilir.

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı sınav 10 ve 11 Nisan 2021 sabah ve öğleden sonra dört oturum halinde yapılacaktır. Sözlü sınav için SPK intenet sitesinden duyuru yayınlacaktır. SPK İntenet Sitesi: https://www.spk.gov.tr/

Sınav Konuları:

Bilişim Personeli için iki aşamalı sınav yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü olmak üzere.

Yazılım geliştirme kavramları, mimarisi ve programlama dilleri,

Algoritma ve veri tabanlı işlemler,

Bilgi güvenliği kavramlarıyla, ağ ve intenet teknolojileri,

İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere dillerden bir tanesini Türkçe'ye çevirmek.

Ankara Adresi:

Merkez: Telefon : +90 (312) 292 90 90 Faks : +90 (312) 292 90 00 Adres : Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156

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