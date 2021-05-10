Serinlemek için girdikleri gölet 2 arkadaşın sonu oldu!

14 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği acı olay Aksaray Ortaköy'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve yaşları 14 olan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik dün akşam saatlerinde yakınlarında bulunan bir gölete kenarına gitti. Sıcak havadan bunalan iki arkadaş bir süre sonra yüzmek için gölete girdi. Bir süre yüzen Sevim ve arkadaşı Bektik gözden kayboldu.

Çocukların aileleri bir süre sonra Sevim Bektik'i aramaya çıktı ve iki arkadaşın giysileri göl kenarında bulununda aileler hemen durumu ekiplere ihbar etti.

2 arkadaşın cansız bedenleri gölette bulundu

İhbar üzerine harekete geçen arama ve kurtarma ekipleri göletin olduğu bölgeye geldi ve çocukları gölette aramaya başladı. Ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.