Serinlemek için girdikleri gölet 2 arkadaşın sonu oldu!

14 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği acı olay Aksaray Ortaköy'de yaşandı.
Çocukların aileleri bir süre sonra Sevim Bektik'i aramaya çıktı ve iki arkadaşın giysileri göl kenarında bulununda aileler hemen durumu ekiplere ihbar etti.
2 arkadaşın cansız bedenleri gölette bulundu
İhbar üzerine harekete geçen arama ve kurtarma ekipleri göletin olduğu bölgeye geldi ve çocukları gölette aramaya başladı. Ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 10.05.2021 13:29