Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu

Acı olay bugün Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana geldi.

Sıcak havadan bunalan 12 yaşındaki Özkan Benzek, öğlen saatlerinde yüzmek için ilçe'deki Murat Nehrine geldi. Bir süre nehirde yüzen Benzek aniden akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu.

O esnada nehirde olan diğer vatandaşlar olayı hemen ekiplere ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye acil ulaşan arama kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenini nehirde tespit ettiler.

Benzek'in cansız bedeni ekipler tarafından nehirden çıkarılıp devlet hastanesine kaldırdı.