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Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu

Bingöl Genç'te yaşanan acı olayda serinlemek için ilçede ki nehre giren 12 yaşındaki Özkan Benzek hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2020 Salı 00:56
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
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Acı olay bugün Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana geldi.

Sıcak havadan bunalan 12 yaşındaki Özkan Benzek, öğlen saatlerinde yüzmek için ilçe'deki Murat Nehrine geldi. Bir süre nehirde yüzen Benzek aniden akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu.


O esnada nehirde olan diğer vatandaşlar olayı hemen ekiplere ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye acil ulaşan arama kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenini nehirde tespit ettiler.

Benzek'in cansız bedeni ekipler tarafından nehirden çıkarılıp devlet hastanesine kaldırdı.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:56
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl GençÖzkan BenzekBingöl Boğulma Vakası
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