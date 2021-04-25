Serinlemek için çaya girdi, bir daha çıkamadı

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Antalya Aksu ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Adnan Yıldız bugün ilçe yakınlarında çaya balık tutmak için geldi. Yıldız bir süre sonra suya girerek çayın karşına geçmeye çalıştı. Bir süre yüzen genç daha sonra geriye dönmeye çalıştı ancak akıntıya kapılınca gözden kayboldu.

Durumu fark eden Yıldız'ın arkadaşları hemen yakınlarına ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Bu esnada gencin yakınları çaya girerek kendi imkanlarıyla Yıldız'ı aramaya başladı.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler Yıldız'ın yakınlarını suda çıkardı ve dalgıç polisler kayıp genci aramaya başladı. Ekipleri kısa süren aramalar sonunda talihsiz gencin, cansız bedenine ulaştı.Adnan Yıldız’ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi. Çocuklarının cansız bedeninin sudan çıkış anını gören ailesini, yakınları sakinleştirdi.

Adnan Yıldız’ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.