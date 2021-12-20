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Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?

Birçok kuyumcu senet karşılığında altın satıyor. Peki senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor? İşte konu hakkında merak edilenler?

20 Aralık 2021 Pazartesi 11:29
Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?
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Birçok insan altın almak için yeterli parası olmadığı için senetle altın alma yoluna gitmektedir. Türkiye’nin birçok yerinde bulunan kuyumcular ise senet karşılığında altın verebilmektedir. Altını senetle vermek yasa dışı bir durum olmasa senette bulunan komisyonların yüksek tutulmaması önemlidir. Çünkü komisyonların yüksek tutulması kuyumcuları birer tefeci yapmaktadır ve tefecilik yapmak da Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Peki senetle altın veren kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?

Senetle Altın Veren Kuyumcular Hangileri?

Türkiye’nin birçok ilinde senet karşılığında altın satan kuyumcular bulunmaktadır. Bu kuyumcuları öğrenmek için sahibinden.com gibi intenet siteleri ziyaret edilebilir. Senetle altın satan kuyumcuları bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor.

Senetle Hangi Altınlar Alınabiliyor?

Senetle altın satan bir kuyumcu bulan vatandaşlar istedikleri türde altınları satın alabiliyor. Alınabilecek altınlar ise kişinin kuyumcuyla yapacağı senede göre değişiklik gösteriyor.


Son Güncelleme: 20.12.2021 11:29
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Anahtar Kelimeler:
Senetle AltınKuyumcuSenetEkonomi
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