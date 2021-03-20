Senetle altın alış verişi yapılabilir mi, caiz mi?

Fetva kurulu, altının çek senet yoluyla alınması ve satılması nesie faiz olarak geçmesinden dolayı caiz olmadığını açıkladı.

Çeklerin ,imzalı senet olduğunu ve ödeme emri niteliği taşıdığını banka yoluyla garantilenmesi olduğunu açıkladılar. Kısacası elde olmayan paranın sonraki bir tarihte banka tarafından parayı alacak kişiye verilmesi olduğu söylendi.

Peygamber efendimiz altının borçla alınıp satılmasını bir hadisle yasaklamıştır ve faizle aynı olduğu belirtilmiştir. Bu hadiste ; Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, tuz tuzla misli misline, müsavisi müsavisine ve elden ele peşin olarak takas edilmelidir. Şayet bu sınıflar başka şeylerle değiştirilirse elden ele olmak şartıyla istediğiniz gibi (fazlalaştırarak) satabilirsiniz (Müslim, Müsâkât 81, No: 1587) olarak bahsedilmiştir. Bundan dolayı , altının çek ile alınıp satılması caiz değildir.

İnsanlar çoğunlukla fazlalık faizini bilirken nesie faizi ilgili bilgileri kaçırmaktadır. Bahsedilen bu konu nesie faiz olarak geçmektedir.