Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Üzücü olay bugün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre senarist ve aynı zamanda yapımcı Alper Alpözgen dün akşam Şişli'de yaşayan yakın arkadaşını ziyaret için evine geldi.Yakın arkadaşlarıyla bir arkadaşının evinde buluşan Alpözgen bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra rahatsızlanarak kendini iyi hissetmediğini belirtip uyumak için misafir odasına geçti.

Öğlen saatlerine kadar odasında çıkmayan Alper Alpözgen'in arkadaşları durumdan şüphelenip odasına girdiklerinde Alpözgen'in hareketsiz şekilde yattığın fark ettiler ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar ettiler.

Olay yerine hemen ulaşan 112 acil sağlık personeli yaptıkları ilk muayenede Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin Alper Alpözgen'in cansız bedeni üzerinde yapmış olduğu incelemede herhangi bir şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Alpözgen'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak.

Öte yandan genç senaristin Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında faaliyete geçireceği dijital platformda için bir dizinin senaristliğini yaptığı öğrenildi.