İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist ve aynı zamanda yapımcı Alper Alpözgen bugün akşam saatlerinde arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in Acun Ilıcalı'nın 2021 başında açacağı dijital platform için bir dizinin senaristliğini yaptığı öğrenildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:07
Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu
Takip Et:

Üzücü olay bugün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre senarist ve aynı zamanda yapımcı Alper Alpözgen dün akşam Şişli'de yaşayan yakın arkadaşını ziyaret için evine geldi.Yakın arkadaşlarıyla bir arkadaşının evinde buluşan Alpözgen bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra rahatsızlanarak kendini iyi hissetmediğini belirtip uyumak için misafir odasına geçti. 

Öğlen saatlerine kadar odasında çıkmayan Alper Alpözgen'in arkadaşları durumdan şüphelenip odasına girdiklerinde  Alpözgen'in  hareketsiz şekilde yattığın fark ettiler ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar ettiler. 

Olay yerine hemen ulaşan 112 acil sağlık personeli yaptıkları ilk muayenede Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin Alper Alpözgen'in cansız bedeni üzerinde yapmış olduğu incelemede herhangi bir şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Alpözgen'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak. 

Öte yandan genç senaristin Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında faaliyete geçireceği dijital platformda için  bir dizinin senaristliğini yaptığı öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alper AlpözgenEcun ılıcalıExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı
Doktor karı-kocanın 'korona-virüs' tartışması karakolda son buldu
Doktor karı-kocanın 'korona-virüs' tartışması karakolda son buldu
İnanılmaz hırsızlık! İçi para dolu kasayı el arabası ile çaldılar
İnanılmaz hırsızlık! İçi para dolu kasayı el arabası ile çaldılar
Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Cami kasasını inanılmaz bir yöntemle soydu
Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Cami kasasını inanılmaz bir yöntemle soydu
Dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ve 4 kişi gözaltına alındı
Dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ve 4 kişi gözaltına alındı

Popüler Haberler

İkizler Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2019 Yılı Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor? Kadir Gecesinde Hangi İbadetler Yapılmalıdır?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur nerelidir?
Dinamik fiyatlandırma nedir? Otoyol ve Köprülerde dinamik fiyatlandırma dönemi başlıyor!
AÖF Final Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı mı? 2019 Açıköğretim Fakültesi 25 - 26 Mayıs Final Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?
TOBB nefes kredisi ile esnafa 100 bin tl kredi başvuru şartları ve detaylar
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas nerelidir?
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir?
Kuzey Yıldızı Gökçe ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı Nilsu Berfin diziden ayrılacak mı?
Exxen Konuşanlar ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hasan Can Kaya programı ne zaman başlıyor?
Market bayiliği nasıl alınır? 2020 Bayilik veren kurumsal marketler
Akrep Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.