Selçuklu Sultanı Melikşah kimdir? Melikşah nasıl ve ne zaman öldü?

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kim olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarları arasında yer alan Melikşah, hükümdar olduğu dönemde Büyük Selçuklu’nun en geniş sınırlarına ulaşan Melikşah’ın kim olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Herkes Melikşah’ın kim olduğunu ve ne zaman hayatını kaybettiğini araştırıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri dizide adı geçen Sultan Melikşah’ın kim olduğunu ve tarihte neler yaptığını merakla araştırıyorlar.

Sultan Melikşah kimdir?

Melikşah, Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarıdır. Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkaslar'dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizamülmülk siyaset dalında bulunur.

Sultan Melikşah nasıl öldü?

Sultan Melikşah, İslamiyet içerisinde ayrılan mezheplerin nedenlerini ve hak olan mezhebi bulmak için Bağdat’ta bulunan Nizamiye Medresesi’nde çeşitli ilimlerde kendilerine güvenilir 10’ar tane Ehl-i Sünnet ve Caferî büyük alimini konuğu etmiştir. Sultan Melikşah'ın kendi başkanlığında ve tarafsız olarak Nizamülmülk'ün danışmanlığında, Nizamülmülk'ün damadı olan Mukatil b. Atiyye'nin kaleme aldığı konferans 3 gün boyunca sürmüş, Caferî alimlerinin, Melikşah'ın bütün sorularına eksiksiz olarak Kur’an-ı Kerîm'den ve Hadis-i Şerifler'den delil getirdiğini görünce, çok şaşırmış ve şu ana kadar düşüncesinin yanlış olduğunu görüp Şiî mezhebine geçtiğini konferansta dile getirmiştir.

Hemen ardından Nizamülmülk başta olmak üzere mecliste yer alan alimlerden de büyük bir çoğunluğu Caferî mezhebine geçmişlerdir. Ancak daha sonra bazı Sünni alimler Sultan Melikşah ile veziri Nizamülmülk’e yönelik iftiralar atarak, hicri 12 Ramazan 485 yılı (16 Ekim 1092) Vezir Nizamülmkülk’ü ve ilerleyen dönemde de Sultan Melikşah’ı 37 yaşındayken öldürtmüşlerdir. Bazı kaynaklar Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın emrindeki Haşhaşiler tarafından öldürüldüğünü yazmaktadır.

Döneminde yazılmış olan bazı kronik-tarihçilerin eserleri de neden ve nasıl öldüğü hakkında farklı bilgiler vermektedirler.Tarihçi Ebu'l Feda Sultan Melikşah'ın 1092/1093 (Hicri 485)'te Bağdad'da bir sürek avından sonra hastalanıp öldüğünü yazmaktadır. Kronik-tarihçi Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî "Târîh-i Güzîde" adlı eserinde Melikşah'ın Kasım 1092'de (Hicri Şevval 485'te) 38 yaşında iken Bağdad'da bir sürek avından sonra öldüğünü bildirmektedir.

Ermeni kronik-tarihçi Vardan'a göre 1092'de "barış seven sultan karısı tarafından zehirlenip" öldürülmüş ve babası Alparslan'ın yanında Merend'de gömülmüştür. Kronik-tarihçi Kırakos Ganjaketsis yazdığı Ermenistan Tarihi eserinde Melikşah'ın 20 yıl hüküm sürüp Ermeniler dahil tüm tebaları için iyi işler yaptığını fakat karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü yazmaktadır. Urfalı Matias adlı Hristiyan kronik-tarihçi ise Melikşah'ın 27 Şubat 1092 veya 25 Şubat 1093'te Bağdad'da karısı olan Semarkand sultanının kızı tarafından zehirlenip öldürüldüğünü ve babası Alparslan'ın yanında Marand'da defin edildiğini bildirmektedir.

Melikşah’tan sonra kim Sultan oldu?

Sultan Melikşah’ın vefatından kısa bir zaman sonra Vezir Nizam’ül Mülk de Batınîler tarafından öldürülmüştür. Şeklen Irak ve Horasan’daki Büyük Selçuklu Sultanları’na bağlı olmak üzere Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Anadolu Selçukluları olarak İmparatorluk parçalandı. Melikşah’tan sonra onun yerine 5 yaşında olan oğlu Mahmud tahta çıkarılmış olsa da Berkyaruk onu tanımamıştır. Berkyaruk da 1104 senesinde hayatını kaybetti. Onun yerine de kardeşi Muhammed Tapar (1105-1118) Isfahan’da tahta çıkmıştır. Tapar’ın ardından Selçuklu Devleti’nin son büyük hükümdarı Sultan Sançar (1118-1157) tahta çıktı. Gurlular’ı, Karahanlılar’ı Harzemşahlar’ı tekrar vergiye bağlamışlardır. Halifenin siyasî gücü ele geçirmesindeki çabaları sona ermiştir. O’na yalnıza dini görevler verildi. Fakat Karahıtaylar’a 1141 yılında Katvan’da yenildi. Bu yenilgi Sultan Sançar için dönüm noktası oldu ve tekrardan eski gücünü elde edemedi. 1153 yılında ayaklanan göçebe Oğuzlar’a tutsak kaldı. 3 yıl boyunca esaret yaşayan Sultan Sançar 1157 senesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.