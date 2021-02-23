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Selçuklu devleti tarihte hangi takvimi kullanmıştır?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın takvim hazırlanması isteği sonrası Selçuklu devletinin tarihte hangi takvimi kullandığı yönünde araştırmalar başladı.

23 Şubat 2021 Salı 01:59
Selçuklu devleti tarihte hangi takvimi kullanmıştır?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanmasıyla Selçuklu devleti hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Sultan Melikşah’ın bir takvim hazırlanmasını istediği sahnede merak artarken, tarihte Selçuklu Devletinin Celali takvim kullandığı ve bu takvimin güneş yılı esas alınarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Celali takvim özellikleri nelerdir?

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde hazırlanması emredilen Celali takvim, güneş yılını esas alarak hazırlanmıştır. Bu takvime aynı zamanda Takvim-i Melikşah-i de denilmektedir. Celali takvim, Selçuklu Sultan’ı Melikşah’ın isteği ile Nizamülmülk tarafından Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir komisyona hazırlatılmıştır.

Aynı dönemde hicri takvim kullanılmaya devam etmiş, celali takvim sadece ekonomik işler için kullanılmıştır.

Celali takvimde başlangıç tarihi 1079 yılıdır. Bu takvimi Büyük Selçukluların haricinde Ekber Şah zamanında Hindistan’da kurulan Babürlüler de kullanmıştır. Takvimde 21 Mart tarihi (Nevruz) yılbaşı olarak kabul edilir.

Sultan Melikşah’ın vefatından sonra celali takvimin kullanımına son verilmiş ve bu takvimden faydalanılarak gregoryen takvimi geliştirilmiştir.



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:59
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Anahtar Kelimeler:
Büüyk SelçukluCelali TakvimSultan Melikşah
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