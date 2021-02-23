Selçuklu Devleti hangi takvimi kullandı?

Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri yayınlanan bölümün ardından Sultan Melikşah'ın hazırlatmış olduğu takvimin ne olduğu, gerçekte Selçuklu devletinin hangi takvimi kullandığı sorusunun cevabını aradı.

Selçuklular'ın kullandığı takvim

Selçuklular Güneş yılını esas alan Celali Takvimini kullanmayı seçmişlerdir.

Celali takviminin özellikleri nelerdir?

Güneş yılını esas alan takvim, Selçuklu döneminde Sultan Melikşah tarafından İran takvimini esas alarak hazırlatılmıştır. Ayrıca, hazırlatan sultan'ın adını taşıyan "Takvim-i Melikşahi" ismide verilmiştir. Bu hazırlatılan takvim ekonomik işlerde kullanılmıştır ve esas takvim olarak Hicri takvimin kullanımına devam edilmiştir.

Celali takvimin kullanıma başlandığı tarih 1079 yılı olarak bilinir. İlerleyen dönemlerde bu takvim Hindistan'daki Babürlüler tarafından da kullanılmıştır.

Bu takvimde Nevruz olan 21 Mart yılbaşı olarak kabul edilmektedir.

Melikşah öldükten sonra Celali takvim terk edilmiştir ancak bu takvimden temel alınarak oluşturulan gregoryen takvimi ortaya çıkmıştır. Osmanlı içindeki devletin resmi takvimi anlamına gelen müneccimbaşı takvimleri de yine bu takvimi temel alarak oluşturulmuştur.

