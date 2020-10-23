Selçuk Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 67 işçi alımı gerçekleştirilecek! Alımlar kura sistemi ile belirlenecek

Raporlara göre Konya Selçuk Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayınladığı ilana göre 67 kadrolu işçi İŞKUR aracılığıyla işe alınacak. Üniversite tıp fakültesine atanacak bu işçiler, hasta ve yaşlı bakım personeli olarak işe alınacak. Genel ve özel başvuru koşulları da duyurulacak ve toplam 67 kişi işe alınacak.

Selçuk Üniversitesi 67 Sürekli İşçi Alımı Genel Şartları Nelerdir?

-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin yönetmeliğine göre işten çıkarılmamış veya mesleki faaliyette bulunmamış

-Deneme sürecinde başarılı olmak

-Vardiya çalışma talimatı kabul edilmiş

-Hiçbir bedensel veya ruhsal hastalık görevini yerine getirmesine engel olmayacak olmak.

Selçuk Üniversitesi 67 Sürekli İşçi Alımı Özel Şartları Nelerdir?

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı ve maluliyet yardımı almamak

- Askerliğini bitirmiş olmak

- 18-30 yaşları arasında olmak

- Engelli bakımı, lise hastalarına ve yaşlılara hasta ve yaşlı bakımı bölümlerinden birinden veya sağlık hizmetleri için ebe bölümlerinden, hemşire asistanından ve sağlık teknisyenlerinden mezun olmak

-Konya il sınırları içinde yaşamak

67 Sürekli İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Selçuk Üniversitesi'nin 67 kadrolu çalışanının çekilişine de büyük ilgi bekleniyor. Bu bildiriler için başvurular 23 Ekim 2020 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular İŞKUR web sitesi veya il İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. Çekiliş 3 Kasım 2020 tarihinde Selçuk Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca çekiliş sonuçları üniversitenin resmi web sitesinde ilan edilecektir. 67 kadrolu işçi, noter önünde kura ile seçilecektir.