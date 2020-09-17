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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı

Selahattin Demirtaş'ın öğretmen olan eşi Başak Demirtaş pandemi şartları sebebiyle öğretmenlik mesleğinden istifa ettiğini duyurdu.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:48
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
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HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmenlik yapan eşi Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile milli eğitim bakanlığına istifa dilekçesi verdiğini duyurdu..

Uzun süredir raporlu olan Başak Demirtaş, ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle öğretmenlik mesleğini bırakma kararı aldığını duyurdu. Demirtaş görevi bırakma kararını ailesiyle birlikte aldığını açıkladı.

İşte Başak Demirtaş'ın konuyla ilgili açıklaması ;

Sizlerin vesilesiyle açıklamış olayım; ben yaklaşık 15 gün önce Eğitim Bakanlığı'ndan istifa ettim. Hayatımda aldığım en zor kararlardan biriydi. Çok üzülerek verdim bu kararı ama biraz da mecbur kaldım.

Biliyorsunuz Selahattin yaklaşık 4 yıldır tutuklu ve bizlerden 1700 km uzaklıkta, bir cezaevinde halen rehin olarak tutulmaya devam ediliyor. Ve siz bir öğretmenseniz ve bir kamusal alanda hizmet yürütüyorsanız bunun türlü türlü zorluklarıyla karşılaşabiliyorsunuz.


Ben mesela hafta içi bir gün Edine'ye gitmek için yollarda oluyordum. Bazen işte kış saatleri, kış koşulları çok daha zor oluyordu. Hava muhalefeti ve uçak saatleri dolayısıyla da iki gün ve üç gün boyunca sürüyordu bu yolculuklarım.

Elbette bugüne kadar öğrencilerimi mağdur etmeden bu süreci yürütmeyi başarabildim. Ancak bir de bu salgın nedeniyle koşullar gittikçe zorlaştı.

'BU KOŞULLARDA VERİMLİ OLAMAYACAĞIM'

Bende de şöyle bir endişe oluştu; yani ben öğrencilerime bundan sonra, bu koşullarla birlikte yeterince verimli olabilecek miyim? Bu soruyu sordum kendime. Gönül rahatlığıyla evet diyemedim. O nedenle istifa etme kararı aldım.

Ama ben öğretmenlikle ilgili, öğretmenliğin, kamusal bir mesleğin, kanunlar ve yasaklarla sınırlanmış kalıplarına sığdırılamayacak kadar, çok büyük, yüce bir meslek olduğunu düşünüyorum.

O nedenle hani emekli de olsanız, kamusal hizmeti de bıraksanız öğretmenliği asla bırakamıyorsunuz. Çünkü öğretmenlik yalnız bir meslek değil, bence bir yaşam biçimi. Elbette öğretmenliğim ömür boyu sürecek.

 

 



Son Güncelleme: 17.09.2020 10:48
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Anahtar Kelimeler:
Selahattin DemirtaşBaşak Demirtaş
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