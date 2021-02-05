Seküler nedir, ne demek? TDK Seküler anlamı

Seküler kelimesinin anlamı ne?

teriminin iki ayrı anlamı bulunuyor. Bunlardan ilki; yüzyıllık, yüzyıl içinde bir defa olan olarak açıklanıyor. İkincisi de; laik hayata ait, dinden bağımsız anlamındadır.

Seküler kelimesi “Laik vaziyete getirme, dinden bağımsızlaştırma” anlamlarını da taşımaktadır. Bunlar haricinde yüzyıllık, yüzyıl içinde bir kere olan gibi anlamlar da vardır. Seküler terimi, Hristiyan doktrini parçalarından biri olan Tanrı’nın zamanın dışında var olması prensibine karşılık olarak zamana vurgu niteliğinde olan anlam ile de kullanılmıştır.

Seküler:

Sekülerite:

Sekülerizm:

Sekülerizasyon:

Seküler Hümanizm:

Fransız sekülerizmi:

Seküler ruhban sınıfı:

Seküler etik:

Seküler devlet:

Seküler hukuk:

Dinden bağımsız, dini veya da ruhani olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.Devlet ile dinin ayrı olması ya da özellikle bir dine bağlı ya da karşı olmaması; dini ile sivil işlerin birbirinden ayrılması inancıdır.Ahiret ile diğer dini, ruhani konulardan ziyade dünya hayatına odaklanılması yönünde olan siyasi düşüncedir.Din temeline dayanan devlet yönetimini sona erdirme ile dinden ayrıştırma hareketidir.İnsan aklını, ahlaki değerleri, sosyal adalet ile natüralist felsefeyi temelinde bulunduran; dini, dogmatizmi, doğaüstü güçleri, sözde bilimi, batıl inançların bütününü kabul etmeyen ve karar verme mekanizması olarak laik ahlak ölçülerini benimsemiş akımdır.Sekülerizm teriminin Fransa’da laicite adında uygulanmış olan hususi hali için tanımlanmış Fransızca tabirdir.Hristiyanlık dininde laikattan olan laik din görevlileridir.Laik ahlaktır.Laikliği temel politika olarak benimsemiş olan devlettir.Laik hukuktur.