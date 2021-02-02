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Şekerdere Köyü'nin çift cinsiyetli ikiz oğlakları

Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri de duyanları da şaşırttı. Veteriner hekim duruma açıklama getirdi.

02 Şubat 2021 Salı 02:50
Şekerdere Köyü'nin çift cinsiyetli ikiz oğlakları
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Osmaniye’nin Şekerdere köyünde kısa zaman önce dünyaya gelen ikiz oğlaklar herkesi şaşırttı. Yavruların ikisi de dünyaya çift cinsiyetli olarak geldi. Oğlakların sahibi, durumu kendisinin değil arkadaşının farkettiğini belirtti. Ne yapacaklarını bilemedikleri için veteriner hekime başvurmuşlar. Veteriner hekim çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen yavruların damızlık olarak kullanılılamayacakları gibi üretmek amacı ile de kullanılamayacağını belirtti. İkiz oğlakların sahipleri, yavruların sahip oldukları genetik problem sebebi ile kurban da edilemeyeceğini bu nedenle doğal sebeplerden ölene dek onları besleyeceklerini söylediler.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:50
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Anahtar Kelimeler:
OğlakIkiz Oğlakçift Cinsiyetli
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