Şekerdere Köyü'nin çift cinsiyetli ikiz oğlakları

Osmaniye’nin Şekerdere köyünde kısa zaman önce dünyaya gelenlar herkesi şaşırttı. Yavruların ikisi de dünyayaolarak geldi.ların sahibi, durumu kendisinin değil arkadaşının farkettiğini belirtti. Ne yapacaklarını bilemedikleri için veteriner hekime başvurmuşlar. Veteriner hekim çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen yavruların damızlık olarak kullanılılamayacakları gibi üretmek amacı ile de kullanılamayacağını belirtti. İkiz oğlakların sahipleri, yavruların sahip oldukları genetik problem sebebi ile kurban da edilemeyeceğini bu nedenle doğal sebeplerden ölene dek onları besleyeceklerini söylediler.