Şekerbank personel alımı tarihi ve şartları

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan Şekerbank belli dönemlerde personel alımı yapıyor. Şekerbank personel alımı ilanlarını belli iş ilanı sitelerinde görebilirsiniz. Banka 1953 yılında Eskişehir’de kurulmuş ve ülkemizde toplam 272 şubesi bulunmaktadır. Banka ilk olarak Güncel Pancar Kooperatifleri adı altında müşterilerine hizmet veriyordu.

Şekerbank personel alımı ne zaman?

Banka her yıl personel alımı yapsa da alımların net bir tarihi yok. Bu nedenle online iş ilanı sitelerinden güncel olarak iş ilanlarını takip etmelisiniz. Bankanın başvuru açması halinde bu sitelerden başvuru yapabilirsiniz.

Şekerbank personel alımı şartları neler?

Şekerbank personel alımlarında personellerin pozisyonlarına göre farklı şartlar istemektedir. Genel olarak başvuru yapacak kişilerin pozisyonlarda istenen şartları dikkate almaları gerekir.

Şekerbank iş başvurusu

Şekerbank insan kaynakları iletişim

Bankanın iş ilanı açması halinde resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında sizden bir form doldurmanız istenirken, ilerleyen süreçte sizi sözlü ya da yazılı mülakata alacaklardır. Bu sınavlarda başarılı olan kişiler işlerine başayacaktır.

Şekerbank insan kaynaklarına ulaşmak için bankanın resmi sitesinde Genel Müdürlük sekmesinin altında yer alan İnsan kaynakları kısmına girebilirsiniz.

Şekerbank çalışma saatleri

Şekerbank mesai saatleri diğer bankalarda olduğu gibi sabah 8:30 ile akşam 17:30 arasındadır. Ayrıca öğlen 12:30 ile 13:30 arasında ara verilmektedir.

Şekerbank çalışma şartları ve sosyal haklar

Şekerbank kurumsal bir firma olması nedeniyle diğer bankalar gibi İşçi Kanunu’na göre işletilmektedir. Bankanın tüm çalışanları kanunda yer alan haklardan faydalanmaktadır.