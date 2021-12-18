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Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?

Kredi kartları sayesinde yapılan birçok yüksek fiyatlı alıverişlerinizi taksitlendirebilirsiniz. Bu durum, alışverişlerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar. Kredi kartları dikkatli kullanılırsa oldukça avantajlı olabilir ve kredi notunuzun da yükselmesine olanak sağlar. Şekerbank’ta bu bankalar arasına bulunmaktadır. Peki, Şekerbank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

18 Aralık 2021 Cumartesi 05:09
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
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Şekerbank kredi kartı başvurusu

Eğer şartları sağlayabiliyorsanız, Şekerbank müşterisi olup olmamanız göz önüne alınmadan kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Genel olarak kredi kartı sahibi olmanız için kredi notunuz ve gelir durumunuz önemli bir faktördür. Hakkınızda yasal bir takip varsa yani kara listedeyseniz yapmış olduğunuz kredi kartı başvurusu onaylanmaz. Ayrıca kredi notunuz düşükse, istediğiniz limitte kredi kartı çıkartılmayabilir ya da kredi kartı başvurunuz reddedilebilir. Herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa kredi kartı başvuru süreciniz başlatılacaktır. Birçok farklı yolla kredi kartı başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru yapabileceğiniz Şekerbank kredi kartları şunlardır:

  • Şeker Bonus Kart
  • Memleketim Bonus
  • Bütçem Benim Bonus Kart
  • Şeker Kart
  • Taraftar Kart
  • Koop Kart Bonus

Tüm kartların başvuru koşullarında farklılıklar olabilir. Bu nedenle kredi kartı başvurusu yapmadan öncehttp://www.sekerbank.com.tr adresinden kredi kartları hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Şekerbank şubelerinden kredi kartı başvurusu

Şekerbank’ın vermiş olduğu kredi kartlarından herhangi birine başvuruda bulunmak isterseniz banka şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken gittiğiniz şubedeki görevliye kredi kartı çıkartmak istediğinizi söylemek. Banka size kredi kartları hakkında bilgi verecek ve daha sonra kredi kartı için uygun olup olmadığınıza bakılacaktır. Herhangi bir sorun bulunamazsa sizin için en uygun kart seçilerek, kredi kartınız çıkartılacaktır. Bir hafta içerisinde de kredi kartınız elinize ulaşacaktır.

Şekerbank SMS ile kredi kartı başvurusu

Herhangi bir Şekerbank şubesine gitmeden kredi kartı başvurusu yapabilmenizde mümkün. Şubeye gitmeden kredi kartı başvurusu yapabileceğiniz ilk yollardan biri SMS ile başvuru yapmaktır. Kredi kartı başvurusu yapmak için telefonunuzdan istenilen şekilde mesaj atmanız yeterli olacaktır. Mesajı attıktan bir süre sonra banka size geri dönüş yaparak, sonu size bildirecektir. Şeker Bonus Kart başvurusu yapmak için mesaj kısmına büyük harflerle BONUS yazıp boşluk bırakarak ardından T.C. Kimlik Numaranızı yazarak 1953’e göndermeniz gerekmektedir. Bütçem Benim Bonus Kart başvurusunda bulunmak istiyorsanız aynı şekilde BUTCEM yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranız ile 1953’e göndermeniz yeterli olacaktır. Şeker Kart başvurusu yapmak içinde SEKERKART yazıp ardından bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı yazarak 1953’e gönderebilirsiniz. Bu üç karttan istediğinize birine tüm operatörlerden başvuruda bulunabilirsiniz.

Şekerbank müşteri hizmetleri kredi kartı başvurusu

Bir diğer yol olan Müşteri Hizmetleri’ni de arayarak kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Öncelikle müşteri hizmetlerinden işlem yapak için 0850 222 78 78 numarasını aramanız gerekmektedir. Aramanız ardından sizi telesekreter karşılayacaktır ve size işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için menüyü listeleyecektir. Eğer Şekerbank’ın bir müşterisiyseniz kimlik doğrulamasından sonra işlemlerinizi daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Hesabınıza kayıtlı olan telefon numaranız ile arama yaptığınız takdirde banka sizi tanıyacaktır. Kredi kartı başvurusu yapmak için gerekli adımları takip etmeniz gerekmektedir. Şeker Bonus Kart başvurusu yapmak için 2-2-1rakamlarını sırasıyla tuşlamanız gerekmektedir. Şeker Kart başvurusu yapmak için de 2-2-2 rakamlarını tuşlamalısınız. Buna ek olarak 4 ve ardında 2’yi tuşlayarak kredi kartları hakkında istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda başvuru yapabilir ve başvuru sonucunuzu da öğrenebilirsiniz.

Eğer Şekerbank müşterisi değilseniz müşteri hizmetlerini aradıktan sonra karşılaşacağız menü farklı olacaktır. Şeker Bonus Kart başvurusu yapmak için 2-2 şeklinde tuşlama yapılmalıdır. Şeker Kart başvurusu yapmak isterseniz de 2-2 şeklinde tuşlama yapmanız yeterli olacaktır. Kredi kartı başvuru sonuçlarınızı da 0850 222 78 78’i arayarak 2 ardından 3’ü tıklayarak sorgulayabilir, aynı zamanda detaylı bilgiye de sahip olabilirsiniz.

Şekerbank intenet bankacılığı kredi kartı başvurusu

Eğer Şekerbank müşterisiyseniz ve intenet bankacılığını kullanıyorsanız, intenet şube üzerinden de kredi kartı başvurunuzu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için http://www.sekerbank.com.tr adresine girmeniz ve hemen sağ tarafta yer alan İntenet Şube kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Açılan giriş sayfasına T.C. Kimlik Numaranızı veya Müşteri numaranızı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun öncesinde şifrenizi önceden oluşturmanız gerekmektedir. Şifre almak içinde “Anında Şifre” kısmından şifrenizi alabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra menü kısmına gelerek “Başvurular” kısmına tıklayarak, başvuruda bulunabileceğiniz üç kredi kartını “Şeker Bonus, Şeker Kart ve Bütçem Benim Bonus” görüntüleyebileceksiniz. Tercih ettiğiniz kredi kartına başvuruda bulunabilmeniz için formda sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.


Son Güncelleme: 18.12.2021 05:09
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