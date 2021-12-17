Şekerbank hesap açma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Vatandaşlar, Şekerbank bünyesinde hesap açma ve kapatma adımlarını araştırmaktadır. Bankalar sundukları hizmetlerle hesap açma ve kapatma işlemleri gerçekleştirmektedir. Şekerbank'ta hesap açma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Şekerbank müşterisi olma

Şekerbank müşterisi olarak bu banka ile bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle nakit taşımak için banka kartı kullanmanıza gerek kalmadan kolayca para harcamak ve transfer etmek için kartınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın sunduğu diğer bankacılık hizmetlerinden de kolaylıkla faydalanarak işlem hızınızı artırabilirsiniz. Bu nedenle 7 gün 24 saat hesap bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Şekerbank vadesiz hesabı açmak için banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Temsilciye hesap açmak istediğinizi söylerseniz aynı gün hesabınız açılır. Üzerinde adınızın yazılı olduğu bir kart başvurusunda bulunursanız, kartınız yaklaşık 7 ila 10 gün içinde tarafınıza teslim edilecektir. Ancak kartınız isimsiz ise aynı gün bankadan kartınızı almak biraz sürebilir. Ayrıca banka hesabınız varsa, yeni bir hesap açmak için intenet şubesini kullanabilmektesiniz.

http://www.sekerbank.com.tr/

Şekerbank hesap kapatma

Hesabınızı kullanmak istemiyorsanız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız Şekerbank'ın sunduğu hizmetlerle dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Gerekirse, kullandığınız diğer hesapları veya mevcut tüm hesapları kapatabilirsiniz. Hesap kapatma işlemine devam edebilmek için öncelikle hesabınızdaki bakiyeyi sıfırlamanız gerekmektedir. Gerekirse, mevcut başka bir hesaba aktarabilir veya çekebilirsiniz. Hesabınızda bakiye varsa hesap kapatma talebiniz sistem tarafından reddedilecektir. Ayrıca hesabınızda otomatik ödeme talimatı tanımlı ise iptal de etmeniz gerekmektedir. Bu koşulları sağlıyorsanız, hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Şekerbank müşteri hizmetleri hesap kapatma

Hesap kapatmak için Şekerbank’ın müşteri hizmetlerini de kullanabilirsiniz. Bu işlem için 0850 222 78 78 numaralı hattı aramanız gerekmektedir. Bu numarayı aradıktan sonra sırasıyla 2-1-1-2 şeklinde tuşlamanız gerekir. Bundan sonra müşteri numaranızı tuşlayarak # basmalısınız. Daha sonra telefon bankacılığı şifrenizi gireceksiniz. Bilgileriniz okunduktan sonra müşteri temsilcisine bağlanmak için 2’yi tuşlamalısınız.

Şekerbank mobil bankacılık hesap kapatma

Hesabınıza eriştikten sonra ana menüdeki "Hesap" bölümüne giriş yapmanız ve ardından aşağıdaki "Hesap Aç/Kapat" bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Görünen "Vadesiz hesabı kapat" seçeneğini tıklayın. Buradan cari hesabınızı görüntüleyebilmektesiniz.Kapatmak istediğiniz hesabı seçerseniz "Devam" butonuna basın ve sonraki adımı onaylayın.Hesabınız kapatılacaktır. Hesabınızı kapatmak için intenet bankacılığı dışında mobil bankacılığı da kullanabilirsiniz. Telefonunuzda veya tabletinizde yüklü olan uygulamaya İntenet şubesi üzerinden giriş yapıp "Hesabım" bölümünde gerekli adımları tamamladığınız takdirde hesabınızı kapatabilirsiniz. Yukarıda Şekerbank hesabı açma ve kapatma hakkında bilgi verdik. Hesabınızı kapattığınızda banka kartınız devre dışı kalacak ve intenet, cep veya telefon bankacılığı şifreniz iptal olacaktır.