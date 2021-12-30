Türkiye’nin en eski ve güvenilir bankalarından birisi olan Şekerbank, vatandaşın her türlü sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok insan ise Şekerbank’ta bulunan hesaplarının bakiyesinin nasıl sorgulandığını öğrenmek adına arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki Şekerbank hesabının bakiyesi nasıl sorgulanır?

Şekerbank Hesabının Bakiyesi Nasıl Sorgulanır?

Şekerbank’ta hesap açtırmış olanlar bankacılık işlemlerini kolaylıkla yerine getirebiliyor. Günümüzdeki bütün bankalar gibi Şekerbank da müşterisine şubelerine gitmeye gerek kalmadan ATM, telefon veya intenet bankacılığı üzerinden bakiye sorgulama fırsatlarını sunuyor. İşte Şekerbank hesabının bakiyesini sorgulamak için başvurulabilecek yöntemler:

- BAKIYE boşluk kartın son 4 rakamını 1953’e SMS gönderme

- Şekerbank’ın 0850 222 78 78 numaralı müşteri hizmetlerini arama

- Şekerbank’ın intenet bankacılığının adresi olan www.sekerbank.com.tr adresine gitme

- Şekerbank mobil uygulamasına giriş yapma